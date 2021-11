Ansiedad, adicción al alcohol, un matrimonio fallido y más, Adele se confiesa con Oprah Winfrey

La cantautora británica Adele tuvo una profunda charla con la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey, una entrevista especial para la cadena CBS, donde habló de su tan sonado divorcio de Simon Konecki, el ser de un momento a otro madre soltera, de la ansiedad y su exceso en el alcohol, de la reconciliación con su padre antes de morir y otros temas.

Adele y Simon Konecki se divorciaron en el 2019; fruto de su matrimonio tuvieron a su hijo Angelo. La intérprete de temas como "Hello", "Rolling in the deep", "Easy on me" y muchas más, manifestó haberse sentido avergonzada del fracaso de su matrimonio, tal y como ocurrió con sus padres.

Me tomo el matrimonio muy en serio y parece que no lo intenté, estaba tan avergonzada, casi como si le hubiera faltado el respeto al casarme y luego divorciarme tan rápido.

Adele se sintió muy culpable por su hijo, cuando solicitó el divorcio para poder encontrar su felicidad. Asimismo externó que el ser madre soltera y no ver todos los días a su hijo Angelo, ya que comparte la custodia con su ex esposo, no era exactamente el plan que tenía cuando se convirtió en mamá.

Todo esto recayó en una adicción en el alcohol, hasta que comprendió que estar llenado una copa con "X" o "Y" bebida constantemente, no era la solución a nada. "Una vez que me di cuenta de que tenía mucho trabajo que hacer en mí misma, dejé de beber y comencé a hacer muchas cosas para mantenerme centrada".

Sobre su transformación física al perder 45 kilos, comentó que en realidad no buscada perder peso, sino ser la mejor versión de sí misma. Además, con el ejercicio logró controlar "unos ataques de ansiedad terribles tras romper mi matrimonio".

Mark Evans, papá de Adele, fue una persona adicta al alcohol. Cuando la cantante tenía 3 años de edad, él los abandonó. Conforme pasaron los años la relación con su progenitor no era la mejor; falleció en mayo pasado a consecuencia de cáncer de intestino, pero antes de que esto sucediera, la intérprete viajó a Gales, en el Reino Unido, para reconciliarse con su padre.

Sobre su actual relación sentimental con el reconocido agente deportivo Rich Paul, lo describió como una persona muy divertida e inteligente, "es bastante increíble verlo hacer lo que hace". Adele resaltó que por primera vez en su vida "me he amado a mí misma y he estado abierta a amar y ser amada por otra persona".