Ante la preocupación de ARMY, el rapero Suga de BTS envió un mensaje tras su contagio de Covid-19

"Lo único que pido es su pronta recuperación y que estén muy bien" o "ellos son fuertes y van a superar esto, todo esto va a pasar", son algunos de los muchísimos mensajes del ARMY de BTS, ha enviado a través de redes sociales a RM, Jin y Suga, quienes en días pasados dieron positivo a Covid-19. Los Idols permanecen en aislamiento y afortunadamente no han tenido síntomas fuertes.

Ante la preocupación de sus millones de fans alrededor del mundo el rapero, productor, compositor y bailarín surcoreano Min Yoongi, mejor conocido en la industria musical como Suga, envió un mensaje a través de Weverse para tranquilizar al ARMY (nombre del fandom de BTS).

Estoy muy bien, no te preocupes demasiado.

Estas palabras de Yoongi fueron suficientes para el fandom: "despertar y encontrarme con este mensaje era todo lo que necesitaba", expresó una fan en Twitter. "Gracias Yoon por darnos ánimo, diciendo que estás bien y que no nos preocupemos, te amo mi lindo gatito, sé que estarás bien".

El mensaje de Suga para ARMY, publicado en la plataforma Weverse.

Otra ARMY manifestó que era difícil no preocuparse: "si cuando me enteré (de su contagio) me largue a llorar, pero me alegra saber que estás bien".

Luego de varias semanas en Estados Unidos, donde BTS asistió a los American Music Awards y llevó a cabo cuatro conciertos presenciales en Los Ángeles, California, Suga regresó a Seúl, Corea del Sur el pasado jueves y al día siguiente, Bih Hit Music informó de su contagio del virus SARS-CoV-2.

Asimismo la agencia que lanzó y representa a Bangtan Sonyeondan, informó que el rapero de 28 años de edad y originario de Daegu, Corea del Sur, completó su segunda ronda de la vacuna Covid-19 a fines de agosto "y no presenta ningún síntoma al día de hoy".

El Idol tuvo una serie de compromisos personales en los Estados Unidos durante el segundo periodo de vacaciones de la boy band desde su debut.

"Dio negativo en la prueba de PCR tomada antes de viajar desde los Estados Unidos y comenzó su auto cuarentena después de tomar la prueba de PCR a su regreso a Corea. Recibió resultados positivos durante la cuarentena y no hubo contacto con los otros miembros", notificó Big Hit Music.

Posteriormente, la agencia surcoreana dio a conocer que RM y Jin, también dieron positivo a Coronavirus. "Espero que mis tres bebés se recuperen muy pronto, porque ellos son fuertes y confío que van a mejorarse, los amo mucho y siempre voy a apoyarlos", escribió una fan de Bangtan en Twitter.