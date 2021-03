Ante los ataques racistas, recordemos el discurso de BTS al ganar el Daesang como "Artista del año"

Fue a principios de diciembre de 2016 cuando BTS ganó el Daesang como "Artista del año" en los Mnet Asian Music Awards (MAMA), luego de haber ganado unas semanas antes su primer Daesang al "Mejor álbum del año" por "The most beautiful moment in life: Young forever" en los MelOn Music Awards (MMA). Ante los recientes ataques racistas y xenófobos en contra de Bangtan Sonyeondan, recordemos aquel memorable y poderoso discurso de Kim Namjoon, líder de la agrupación que debutó el 13 de junio de 2013.

Cuando el nombre de Bangtan Sonyeondan fue pronunciado como el ganador del Daesang (Gran premio) como "Artista del año", la expresión de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, lo dijeron todo. Y no era para menos, ya que se estaban consagrando como una verdadera promesa de la industria musical no solo en Corea del Sur, sino a nivel mundial.

Con lágrimas en sus ojos y con momentos en los que su voz se entrecortaba, Kim Namjoon agradeció al ARMY y a cada una de las personas quienes han trabajado junto con ellos, para hacer realidad sus sueños. Las siguientes palabras palabras del líder de BTS toman hoy un resonancia más significativa, demostrando que con cada uno de sus triunfos enfrentan a los ataques en su contra.

Desde nuestro debut hubo muchas personas que dijeron que no podríamos hacerlo y dijeron que nunca pasaría, pero gracias por creer en nosotros hasta el final, esto era algo que nosotros solo soñábamos, pero gracias por convertirlo en realidad.

Los siete integrantes de Bangtan no pudieron evitar "romper" en llanto ante la ovación y al estar viviendo algo tan anhelado y por lo cual, habían estado trabajando desde antes de su debut el 13 de junio de 2013. "Gracias por hacer nuestros sueños realidad y ARMYs de todo el mundo, hay que volar con nuestras hermosas alas. BTS ama al ARMY, como siempre, muchas gracias".

La estación de radio Bayern 3 y el locutor Matthias Matuschik piden disculpas a BTS, al ARMY y a toda la comunidad asiática

Hace unos días Matthias Matuschik, locutor de la estación de radio alemana Bayern 3, se refirió a los chicos de BTS como "pequeños imbéciles", al hablar sobre el cover que hicieron de la canción "Fix you" de la banda británica Coldplay para su MTV Unplugged. Asimismo manifestó que dicho cover "es una blasfemia y eso es lo que digo como ateo, esto es un sacrilegio, por eso estarán de vacaciones en Corea del Norte durante los próximos 20 años".

Como si esto no fuera suficiente, comparó a BTS con un virus que debía eliminarse. "Son un virus de mierda para el que, con suerte, también habrá una vacuna pronto". En un comunicado la estación radiofónica Bayern 3, manifestó en un comunicado:

Pedimos disculpas sin reservas por las declaraciones realizadas por el presentador Matthias Matuschik en su transmisión en vivo. Su elección de palabras para comentar sobre BTS fue inaceptable. Tanto él como nosotros en Bayern 3 sabemos que no es suficiente con pretender un significado diferente. Si muchas personas perciben las declaraciones como ofensivas o racistas, entonces lo son.

Mientras tanto, el presentador y su familia están recibiendo serias amenazas. Pedimos, a pesar de todas las simpatías por la indignación, que la discusión debe permanecer en un nivel substancial. Trabajaremos el problema con más detalle con Matthias y todo el equipo y nos aseguraremos de que errores tan graves no vuelvan a ocurrir en el futuro.

Por su parte Matthias Matuschik dijo estar profundamente entristecido por las reacciones que han causado sus comentarios. "En primer lugar, lo siento mucho y me gustaría disculparme sin reservas".

En mi presentación, me molestó principalmente el hecho de que la banda de chicos BTS hiciera un cover de la canción "Fix You" de Coldplay, que tengo en alta estima. La nacionalidad de los siete chicos no debería importar, mencionarlo y hacer la conexión con un virus estaba completamente fuera de lugar. He pensado mucho en esto durante las últimas horas y entiendo y acepto que mis palabras ofendieron racialmente a muchos de ustedes, especialmente a la comunidad asiática. Esa nunca fue mi intención, pero me doy cuenta de que, al final, lo que importa es sólo cómo se perciben las palabras, no cómo se pretendían.

Me entristece aún más haber lastimado a otros con una declaración mal considerada (que pretendía ser graciosa) y haberme puesto en una falsa luz. He cometido un gran error del que aprenderé. Lo siento mucho.