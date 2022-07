Ante su duelo, Anna Ferro encuentra un poco de consuelo en las páginas del libro de Fernando del Solar

Han pasado casi tres semanas de la muerte del conductor de televisión Fernando del Solar, debido a un cuadro de neumonía que se complicó por el deterioro en sus pulmones, a causa de Linfoma de Hodgkin que padeció. Su viuda, la maestra de pilates Anna Ferro, de origen italo-mexicano, compartió en sus redes sociales que ha estado enfrentando su duelo, leyendo el libro "¡Arriba los corazones!", el cual escribió su esposo.

Anna Ferro ha encontrado un poco de consuelo al leer las páginas del libro de Fernando del Solar. En su cuenta de Instagram, compartió, en específico, el contenido de la página 349. "Confía plenamente en Dios", expresó el también actor nacido en Buenos Aires, Argentina, y nacionalizado mexicano.

"Cuando estés perdido no hagas caso a lo que veas, no hagas caso a lo que escuches; cree que todo es posible y confía plenamente en 'El Jefe' (así se refería Fernando del Solar a Dios). Él conoce perfectamente el plan maestro que tiene para ti, te ayudará a crear y cambiar realidades. No dudes".

En ese fragmento de su libro, compartido por Anna Ferro, se señala que en todo caos, hay un orden. "Adáptate y acepta con humildad los cambios o adversidades, nada es permanente, todo pasa. Las cosas por sí solas no son importantes, cuando tú le quitas el poder a lo que temes, fluyes, no te preocupes, ocúpate".

Asimismo, Fernando del Solar pidió a sus lectores, "confía en ti", ya que un "guerrero" nunca se equivoca y todo es aprendizaje. "Nadie puede decirte lo que eres o lo que no eres, porque tú ya lo sabes, recuerda que las bendiciones muchas veces vienen disfrazadas de maldiciones".

"¡Arriba los corazones!", es el libro que Fernando del Solar publicó en colaboración con Laura Suárez, cinco años después de haber sido diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos.

Compartió su relato de la manera más sencilla, honesta y apegada a sus sentimientos, revelando cómo enfrentó la pérdida de la salud, de su pareja (Ingrid Coronado), de su trabajo, de la fe, y de cómo esta adversidad, lo llevó a aceptar estas amargas pruebas y traducirlas en bendiciones disfrazadas.

En su publicación en Instagram, con un fragmento de este libro, Anna Ferro escribió: "y arriba los corazones ❤️ Te amo guapo, un beso de aquí al cielo".