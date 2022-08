Antes de Christian Nodal, Cazzu salió con Bad Bunny, revela la rapera

Juntos pasearon por los bosques de Palermo , pasándola de lo mejor, haciendo hasta travesuras, pero nunca llegó a más, pues no lograron conectar más allá de aquel momento.

Tanto ha pasado el tiempo que la argentina confesó que hoy ya ni recuerda la voz de Bad Bunny , pues ambos eran bastante chicos, además, agregó que no es para nada la persona que es ahora, incluso, no sabe si todavía recuerda aquel momento.

"Tuve una cita con Bad Bunny , por ejemplo, pero no salió mal. Salió bastante bien", confesó. Según relató la artista argentina, ambos salieron cuando eran muy jóvenes, momento en el que el intérprete todavía no se volvía popular.

Pero esta no es la primera vez que la rapera argentina se relaciona con una figura dentro del mundo del espectáculo , ya que hace años también salió con Bad Bunny , según lo reveló a través de un programa de entrevistas.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.