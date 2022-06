Antes de ser una reconocida periodista, Paola Rojas trabajó como botarga en el extinto Reino Aventura

Hoy en día, Paola Rojas es una de las periodistas más reconocidas de México. Es titular de "Al aire con Paola", uno de los dos principales noticieros de la cadena Televisa. A la par con su labor periodística, forma parte del elenco de conductoras del programa "Netas Divinas" junto a Natalia Téllez, Cosuelo Duval, Daniela Magun y Galilea Montijo.

En una de las recientes emisiones de "Netas Divinas", programa que se transmite a través de Unicable, Paola Rojas recordó su etapa de juventud, cuando a los 17 años de edad, trabajó como botarga en el parque de diversiones Reino Aventura, en la Ciudad de México. Cabe mencionar que dicho parque cerró hace ya varios años y actualmente, en ese lugar se encuentra Six Flags.

Yo me metía a las botargas y lo disfrutaba muchísimo, trabajé en un parque de diversiones que se llamaba Reino Aventura.

La ex esposa del ex futbolista de la Selección Nacional Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague, contó que aunque disfrutaba de su trabajo como botarga, había ciertas cosas que no eran de su agrado, entre estas, que era empujada por los niños y que el traje que usaba no tenía ventilación.

"Las botargas pesan, las de ahora son más sofisticadas, pero las de ese tiempo no lo eran, entonces se concentraba mucho el olor a humanidad, era fuerte", manifestó Paola Rojas, mientras sus compañeras de "Netas Divinas" no podían evitar reírse. "Entré muy chiquita a trabajar a ese parque, estaba en el grupo de animación que básicamente era bailar, jugar y bailar".

Pero Paola Rojas no solo trabajó como botarga en Reino Aventura, sino también como entrenadora de delfines, puesto al que fue ascendida tiempo después de haber entrado a este lugar.

"Me volví entrenadora de delfines, antes de llegar a eso, que era lo que yo quería, entrenar a Keiko que se convirtió en realidad, era muy chiquita y no tenía conciencia del cautiverio y todo lo que implica, en ese tiempo no había esa conciencia y yo tenía 17 años".

¿Quién fue Keiko? Fue la primera y única orca que vivió en cautiverio y retornó a su hábitat natural; conocida por su participación en la saga de películas "Liberen a Willy". Fue capturada en 1979.

Durante sus años de cautiverio habitó en el acuario islandés de Saedyrasfnid durante tres años, otros tres en el parque de Marineland de Ontario, California, Estados Unidos, y 10 años en Reino Aventura, efectuando espectáculos para el público.

La orca murió en diciembre de 2003, al poco tiempo de haber sido liberada en Islandia, en el mismo lugar donde fue capturada. Tras ser liberada, Keiko no supo relacionarse ni establecerse con otras orcas, y buscaba la compañía humana en los barcos y en las costas.