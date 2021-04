Antes de su padrastro, un profesor abuso sexualmente de Noelia: "a mí me pasó primero a los 9 años"

Noelia abrió su corazón y reveló haber sido víctima de abuso sexual por primera vez cuando era estudiante de primaria. Un profesor de educación física no solo le hizo daño a ella, sino también a varias alumnas. Tiempo después la cantante y empresaria puertorriqueña volvió a sufrir este tipo de abuso de parte de su padrastro.

"A mí me pasó primero a los 9 años y no fue con él (con su padrastro)", comentó Noelia en una entrevista para el show de televisión "Suelta la sopa" de la cadena hispana Telemundo. "A los 9 años un maestro de educación física me ultrajó".

La cantante Noelia mencionó que fue una "presa fácil" para este maestro ante la ausencia de su padre. Considera que estas personas ubican a estos niños "con vacíos para violarlos o para usarlos". La bella y talentosa artista boricua no conoció a su padre biológico, pues las abandonó a su mamá y a ella.

Sobre el abuso sexual de parte de su profesor de educación física, este le dijo: "'brinca al tercer escalón y yo te agarro', entonces esa vez no me soltó y empezó todo".

Esta persona le dijo que si decía algo sobre lo que pasó mataría a toda su familia. Aunque Noelia tenía miedo por las amenazas de su abusador, no se quedó callada y contó todo. Posteriormente se originó un gran escándalo en la escuela, ya que el maestro había abusado de muchas niñas, "había una niña de 16 años embarazada, el maestro terminó en la cárcel y después lo mataron".

Un año después de esto llegó a la vida de Noelia su padrastro y desde el primer momento le hizo cosas indebidas y como si esto no fue suficiente, su mamá era consciente de los abusos, "este señor que ya gracias a Dios no está aquí, desde el primer día que me conoció, estaba haciendo cosas indebidas y ella estaba viéndolo".