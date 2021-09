Anthony 'AJ' Johnson, actor de 'Friday' y 'House Party', muere a los 55 años

Los Ángeles.- Anthony 'AJ' Johnson, la estrella de Friday, murió en Los Ángeles a la edad de 55 años, según informes, el fallecimiento fue confirmado por LyNea Bell.

El comediante fue "encontrado sin vida en una tienda" a principios de este mes, de inmediato lo trasladaron de urgencia al hospital después al ser descubierto en un estado inconsciente en la tienda de Los Ángeles, informó TMZ .

Hasta el momento no se ha revelado la causa de la muerte del cómico stand-up nacido en Compton, California.

Johnson se jactó de papeles en una serie de largometrajes de éxito, como "House Party", "Menace II Society", "Lethal Weapon 3" con Mel Gibson y Danny Glover, "The Players Club", "I Got The Hook Up" y " BAPS ”con Halle Berry.

Sus créditos televisivos incluyen papeles como invitado en "Martin" con Martin Lawrence y "Malcolm & Eddie", por nombrar algunas de sus divertidas contribuciones, informó New York Post.

Anthony 'AJ' Johnson un descanso cuando consiguió el papel de EZE en "House Party" de 1990, junto a los raperos de Kid n 'Play Christopher Reid y Christopher Martin, y el DJ Mark "Wiz" Eastmond. Johnson repitió el papel para la tercera entrega de "House Party".

