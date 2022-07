Anthony Hopkins: cuál es la enfermedad que tiene el afamado actor

Anthony Hopkins, es un afamado actor, compositor, director, productor, dibujante, escritor, músico y pintor británico, quien saltó a la fama internacional, sobre todo por su interpretación de Hannibal Lecter, personaje psicópata de las películas The Silence of the Lambs, Hannibal y Red Dragon.

Nació y creció en Gales, y en abril de 2000 adquirió, además, la ciudadanía estadounidense, y es reconocido como uno de los mejores actores.

Sin embargo Anthony Hopkins tiene una enfermedad que muy pocos conocen, se trata del síndrome de Asperger, según dijo en una entrevista del año 2017, aunque afirmó que se lo diagnosticaron a edad tardía y que eso le hizo entender por qué siempre fue una persona solitaria que nunca encajaba en ningún sitio y que solía tener problemas y causárselos a los demás, sobre todo en su infancia.

Hopkins también ha reconocido ser alcohólico, si bien ha estado sobrio desde 1975. Es conocido por ser bromista en los rodajes, aliviando el humor durante la producción y ladrando como un perro antes de filmar una escena, según declaró en 2007 durante una entrevista con Jay Leno en el The Tonight Show.

Ha sido patrocinador de RAPt, una organización para la rehabilitación de adictos al alcohol, desde sus inicios y ayudó a abrir la primera unidad de ayuda intensiva para adictos al alcohol y las drogas en 1992.

Hopkins ha confesado que padece un leve síndrome de Asperger que le fue diagnosticado siendo ya bastante mayor. Sin embargo, confesó sentir alivio al poder entender por qué durante toda su vida ha sido un hombre con tendencia a la soledad.

Síndrome de Asperger

El síndrome de Asperger (AS, por su abreviación en inglés) es un trastorno del desarrollo que lleva asociada una alteración neurobiológica, y manifiesta un conjunto de características mentales y de conducta que forman parte de los trastornos del espectro autista, nombrado así en memoria de Hans Asperger, médico austríaco que lo describió.