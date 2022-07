Anthony Hopkins, sus películas más icónicas, es el actor más longevo que ganó un segundo Oscar

León, Guanajuato.- Anthony Hopkins, es uno de los actores más reconocidos a nivel mundial por su talento para interpretar todo tipo de personajes, nació en Margam, en 1937, a sus 85 años, cuenta con dos Oscar. En 2021 se convirtió en el actor más longevo en ganar un premio Oscar a Mejor Actor, por su participación en The Father de Florian Zeller.

El británico es un estuche de monerías porque no sólo es actor también es: compositor, director, productor, dibujante, escritor, músico y pintor. Hopkins ha sido nominado a los premios de la Academia en seis ocasiones y ha ganado dos veces. No se encasilla en un personaje, sino todo lo contrario puede ser un mayordomo inglés en entreguerras como también un psicópata de armas tomar.

Sin duda, sus dotes histriónicos hacen que al público se le enchine la piel, llore, ría, sufra, se espante, él logra lo que se propone. Por ello te enumeramos las diez películas más iconicas del actor de la pantalla chica y grande.

1. Lo que queda del día (The Remains of the Day, James Ivory, 1993)

2. El hombre elefante (The Elephant Man, David Lynch, 1980)

3. El silencio de los corderos (The Silence of the Lambs, Jonathan Demme, 1991)

4. Regreso a Howards End (Howards End, James Ivory, 1992)

5. Un puente lejano (A Bridge Too Far, Richard Attenborough, 1977)

6. La carta final (84 Charing Cross Road, David Hugh Jones, 1987)

7. Tierras de penumbra (Shadowlands, Richard Attenborough, 1993)

8. Nixon (Oliver Stone, 1995)

9. Drácula de Bram Stoker (Dracula, Francis Ford Coppola, 1992)

10. Burt Munro. Un sueño, una leyenda (The World’s Fastest Indian, Roger Donaldson, 2005)