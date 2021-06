Anthony Ramos anuncia el lanzamiento de su álbum "Love and lies", impregnado de sabor latino

El cantante estadounidense con orígenes puertorriqueños Anthony Ramos ha subido la temperatura en vísperas de la llegada del verano, con el anuncio del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio "Love and lies", el cual estará disponible el próximo viernes 25 de junio.

Previo a la llegada de su producción discográfica, el intérprete llevó a cabo el estreno del sencillo "Échale", una canción producida por Jesse Shatkin con versos elegantes y sexis impregnados de sabor latino; al respecto Anthony Ramos manifestó:

'Échale' es una canción que te invita a ser cualquier versión de ti mismo, a ser salvaje y libre.

Anteriormente el multifacético lanzó los sencillos "Blessings" y "Say less", canciones que se ganaron el elogio de la crítica.

Sobre "Say less" la revista Rolling Stone ha dicho que se trata "de una pieza descaradamente apasionada de R&B", mientras que Billboard ha elogiado "el canto seductor y efervescente de Anthony Ramos en 'Say less', una canción de R&B de atmósfera nocturna al estilo de The Weeknd".

Sobre el candente video musical, en el que se ve a Anthony Ramos junto a su co-estrella en "In the heights", Melissa Barrera, Remezcla ha dicho: "Ramos y Barrera dejan salir todo el vapor entre ellos". La nueva música de Anthony deja ver el lado Pop/R&B más sensual del artista.

Por otra parte, Anthony Ramos apareció en la portada de The Hollywood Reporter y en la prestigiosa edición "Next Generation Leaders" de la revista TIME. Este mes protagonizará el éxito de taquilla "In the heights", que ya está disponible en salsa de cine y en HBO Max. Actualmente, también protagoniza la serie ganadora del premio Emmy "In treatment" junto a Uzo Aduba.

También lideró la nueva campaña de Calvin Klein para la primavera de 2021, junto a estrellas como Megan Thee Stallion y Jacob Elordi.

