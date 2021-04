Anthony Ramos sería el nuevo protagonista de la cinta Transformers

México. El actor Anthony Ramos podría convertirse en el protagonista de la nueva y exitosa saga de Transformers, se da a conocer en distintos portales de noticias, entre ellos Collider y Deadline.

Anthony Ramos, originario de Nueva York, estaría a punto de cerrar contrato con los productores de Transformers, película que sería dirigida por Steven Caple Jr.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ramos es recordado por su participación en 2015 en el musical de Broadway Hamiltony y también por su papel de Justin Laboy en el corto musical de Lin-Manuel Miranda Chump Street.

Leer más: Russell Crowe luce irreconocible físicamente y este es el verdadero motivo

La nueva cinta de Transformers tiene un guion ahora de James Vanderbilt, que será la primera de Transformers desde Bumblebee (2018), la cual protagonizó Hailee Steinfeld y como era de esperarse, arrasó en la taquilla mundial.

El estudio Paramount ya busca a una mujer que haga pareja en esta nueva cinta con Anthony y se escuchan nombres de actrices como Kiki Layne y Dominique Fishback.

Tras triunfar a lo grande en Broadway con Hamilton' y ser el confidente de Lady Gaga en A Star is Born (2018), la actuación de Ramos está por verse en junio próximo en la película In the Heights, donde comparte escenas con Melissa Barrera y Corey Hawkins.

La saga de Transformers está a cargo del director Michael Bay, quien ya cuenta con seis películas en su haber y ha recaudado en todo el mundo alrededor de cinco mil millones de dólares.

Leer más: Britney Spears revela por qué sintió verguenza al ver su propio documental

SUSCRÍBETE AQUÍ A DISNEY PLUS