Antonela ahora es la esposa para toda la vida de Messi

Rosario, Argentina.- El crack argentino Lionel Messi, contrajo matrimonio en una ceremonia privada con su novia de siempre y madre de sus hijos Antonela Roccuzzo.

Y si bien no hubo palabras por parte de ambos, no tuvieron inconvenientes en besarse para deleite de los flashes. Fueron apenas unos segundos, antes de dirigirse al salón principal, donde los esperaban sus invitados para comenzar la fiesta.

La ya señora de Messi, iba vestida de un ceñido diseño sirena y de blanco, un diseño de la española Rosa Clará.

La llamada boda del siglo en Rosario, a 300 km al norte de Buenos Aires, Argentina trajo a esta ciudad a la cantante colombiana Shakira con su pareja Gerad Piqué, de los pocos que no se dejaron ver por la prensa en esta noche de gala.

A pedido de la pareja, los casó el director del Registro Civil de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Carrillo, quien en las horas previas a la boda, dijo a Radio La Ocho de Rosario:

"No es habitual, pero he hecho casamientos; ellos estaban un poco incómodos por lo que estaba saliendo en la prensa, entablamos la relación haciendo trámites y me lo pidieron".