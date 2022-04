Antonio Banderas: “Soy actor gracias a los musicales”

Barcelona. El actor español Antonio Banderas afirmó hoy que su vocación nació gracias a musicales como “Jesucristo Superstar” o “Hair” que vio de adolescente y le impresionaron como nunca antes lo habían hecho otras obras.

En la presentación del musical “A Chorus Line”, producido y codirigido por él, en la ciudad española de Barcelona (noreste), Antonio Banderas subrayó que el teatro vuelve a ser su gran pasión y que está pasando “la época más hermosa” de su vida.

“Soy actor gracias al musical. La primera vez que a mí me impresiona un trabajo fue ‘Jesucristo Superstar’ en 1973. Después, por razones que muy extrañas, llegó la producción de ‘Hair’ en Málaga -España-, en 1976. Vi aquello y pensé: este tipo de teatro yo no lo había visto”, recordó.

“A mí me gustaba mucho el teatro, pero no había visto una cosa que me tocase personalmente de la manera que lo hizo aquello”, relató Banderas.

Antonio Banderas. Foto de Instagram

Banderas reivindicó la experiencia vivencial del teatro: “Es un arte efímero que solamente permanece en el recuerdo, me parece precioso”.

En este sentido, lamentó que “vivimos en un mundo en el que parece que aquellas cosas que no están grabadas no existen, la gran ceremonia del ‘selfie’, que es un ataque de narcisismo extraordinario”.

Sobre sus planes de futuro, el actor señaló que tiene la “intención clara” de abrir un segundo teatro y una escuela técnica en la ciudad española de Málaga (sur), y que “existe una posibilidad grande” de regresar pronto a Broadway.

En cuanto al musical “A Chorus Line”, indicó que las de Barcelona serán las últimas funciones de esta obra, al tiempo que lamentó que la pandemia impidiera que se pudiera ver en Broadway tras comenzar a representarse en Málaga en 2019.

Banderas codirige con la coreógrafa Baayork Lee este “revival” de la producción original de Broadway, concebida, dirigida y coreografiada por Michael Bennet en 1975, con libreto de James Kirkwood y Nicholas Dante, música de Marvin Hamlisch y canciones de Edward Kleban, y que ganó nueve premios Tony y un Pulitzer.

Para Antonio Banderas, “hay un antes y un después de ‘A Chorus Line’. Este fue el musical que cambió el paradigma de Broadway para siempre. Lanza un mensaje muy universal: amar aquello que haces, eso no deja de ser una aspiración en todo el mundo, esa es una de las razones de la conexión directa de este musical con los públicos de todo el planeta”.

Leer más: Juanpa Zurita es víctima de críticas por lanzar taquería en distintos países

Banderas (Málaga, 1960) ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, como el de mejor actor en Cannes, y nominaciones a premios como los Oscar de Hollywood.