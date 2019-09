Antonio Banderas: ataque cardíaco me preparó para Dolor y gloria

Antonio Banderas dice que su estado de ánimo tras haber sufrido un ataque cardiaco hace unos años, influyó en su aclamado trabajo en “Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar. El actor español ganó el pasado mayo el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes.

En una entrevista en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Antonio Banderas comentó a The Associated Press que recurrir a su experiencia personal siempre lo ha ayudado, pero que Almodóvar recalcó que especialmente lo hiciera para este papel. “Tuve un ataque cardiaco hace dos años y medio y eso me cambió en ciertas maneras, sí. Pedro detectó eso, lo vio, y me dijo ‘no lo escondas'".

Antonio Banderas entendió el mensaje del afamado director manchego.

“Sabía exactamente de lo que estaba hablando, porque después de que uno sufre un ataque al corazón recibe mucha información sobre de qué se trata la vida que es muy difícil describir con palabras, pero eso estableció una nueva manera de comprender la vida en sí misma”, expresó.

El suceso de 2017 lo cambió de manera significativa, mencionó el actor de 59 años de edad. Su familia y amigos se volvieron más importantes. “Uno se vuelve más crudo, eliminas cosas que pensabas que eran importantes en tu vida, las borras de tu vida”.

También fue capaz de identificar las partes de su carrera que le eran esenciales.

Yo diría que mi pasión por la actuación y por contar historias como era al principio, cuando no estaba en Hollywood, cuando no vivía en Madrid, tú sabes, cuando comencé en mi ciudad natal de Málaga haciendo teatro.

“Eso me volvió a la memoria”, expresó.

Su nueva visión de la vida desembocó en el premio al mejor actor por “Dolor y gloria” en Cannes. “Fue muy hermoso, porque he sido un eterno nominado. Nunca me había parado allá arriba” en el podio.

En “Dolor y gloria”, con la que España busca una nominación a mejor largometraje internacional (categoría antes conocida como mejor cinta en lengua extranjera), Antonio Banderas encarna a un director de cine con dificultades físicas y una vida plagada de arrepentimientos. Partes de la historia son un reflejo directo de la vida de Almodóvar, lo que obligó al actor a abordar con mucho cuidado su rol.

En cuanto a su salud, el actor mencionó contento que no se había sentido mejor en años. “Estoy haciendo exactamente lo que me dijeron, hice algo realmente estúpido por muchos años: era un fumador, y el último cigarillo que fumé fue la noche antes de mi ataque cardiaco".