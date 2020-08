Antonio Banderas comparte una feliz noticia: ¡está curado del Coronavirus (COVID-19)!

Antonio Banderas ha vencido el Coronavirus. El actor dio a conocer a sus millones de seguidores que ya estaba curado de este virus. Cabe recordar que el pasado 10 de agosto, día cuando el español cumplió 60 años de edad, informó a sus fans que había dado positivo a COVID-19.

En aquella ocasión así informó Antonio Banderas que había contraído el Coronavirus. "Un saludo a todos. Quiero hacer público que hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo en cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus.

Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta.

"Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión. Un fuerte abrazo a todos", escribió Antonio Banderas en aquel post.

Antonio Banderas compartió una foto de cuando era niña, junto al anuncio de que había dado positivo a COVID-19. Foto: Instagram @antoniobanderasoficial

Este martes Antonio Banderas dio a conocer que había vencido al COVID-19 con una foto muy original. Se trata de un fotomontaje, donde el actor español está rodeado por este virus que ha azotado a la humanidad. En la imagen aparece deshaciéndose del virus de una patada.

Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por COVID-19, estoy curado. Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. ánimo para todos los que están en mitad de la lucha.

Cabe mencionar que luego de dar positivo a COVID-19, Antonio Banderas estuvo en confinamiento en su hogar en Mágala, España, asimismo estuvo alejado por unas semanas de su pareja sentimental Nicole Kimpel, ya que la empresaria alemana se encontraba en Suiza junto a su familia.

"Te queremos Antonio", "Dios te bendiga", "Enhorabuena Antonio", "Felicidades, yo voy por 13 días, ya me falta menos e igual doy gracias estar bien y pienso en los que no lo lograron, saludos desde Cancún, México", "Felicidades Antonio ❤️❤️ me alegra saber que ya lo superaste, eres un luchador, un saludo desde Barcelona", son algunos de los comentarios en el post de Antonio Banderas.

Fans de muchas partes del mundo han felicitado al actor Antonio Banderas por vencer al virus. Foto: Instagram @antoniobanderasoficial

