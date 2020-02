Antonio Banderas revela cuánto cuesta un boleto para ver los Oscar 2020

El famso actor Antonio Banderas, originario de España, revela que la producción de los premios Oscar 2020 le hizo llegar dos boletos de cortesía y tuvo que comprar dos más, pero también da a conocer el valor que tiene cada boleto.

Antonio Banderas se encuentra nominado a un premio Oscar en la terna a Mejor Actor por su actuación en la película Dolor y Gloria, del cineasta Pedro Almodóvar, la cual fue exhibida durante 2019.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Banderas se entrevistó con uno de los organizadores de la gala de los premios Oscar 2020 y reveló el precio de los boletos.

Me dieron cuatro asientos para la gala: uno para mí, otro para mi novia, otro para mi hija y otro para su novio. Me dieron dos y tuve que comprar dos más. El costo, creo, es de 750 dólares cada boleto”, explicó Banderas.

Los Premios Oscar 2020 es un evento al que puede asistir el público en general y la venta de boletos se realiza en línea a través de páginas oficiales.

En la terna a Mejor Actor, al igual que Banderas, también figuran Joaquín Phoenix (Joker), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (A Marriage Story) y Jonathan Pryce ( Los Dos Papas).

La ceremonia de premiación de los Premios Oscar 2020 será el próximo 10 de febrero el Teatro Dolby de Los Ángeles, California, Estados Unidos.