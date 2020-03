Anuel AA arremete en contra de reguetoneros; no quiere amigos en la industria, dice

El reguetonero AA Anuel arremete en contra de los reguetoneros, deja en claro que no quiere amigos en la industria y tras sus declaraciones causa polémica en el género urbano.

Anuel AA, pareja sentimental de la también cantante de reguetón, Karol G, critica fuertemente a sus colegas artistas y dice que muy pocos reguetoneros son realmente sus amigos.

A algunos de los reguetoneros, Anuel AA les llama "tontos e hipócritas", lo escribe él mismo en Instagram.

En su cuenta personal de Instagram, el famoso artista enciende "la mecha" al hablar fuerte sobre quiénes son sus amigos de lejos y quienes en realidad de corazón, respecto al mundo de los cantantes en el género urbano.

Anuel AA es tajante al declarar que no quiere tener amigos dentro de la industria musical, puesto que los considera raros, tontos e hipócritas.

A Daddy Yankee, Nicky Jam, Farruko, Ñengo, J Balvin, Yandel y Residente, entre otros más, AA Anuel los considera amigos sinceros.

Me cansé de las máscaras, no se peguen pa donde mí en ningún lado que me vean, en serio los demás a menos que tengamos negocios o algo así. Enserio, si no voy a prender la mala vibra de una.”