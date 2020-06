Anuel AA y Tekashi 6ix9ine en polémica por anunciar su nueva colaboración

Estados Unidos.- De nueva ocasión la vida del rapero Tekashi 6ix9ine se ve envuelta en polémica, en esta ha recibido miles de críticas luego de haber anunciado mediante una transmisión en vivo en Instagram que grabara una nueva canción junto al cantante Anuel AA, con quien grabó "BEBE" en 2018.

Las quejas por parte de los internautas llegan debido al oscuro historial que tiene 6ix9ine, quien recientemente salió de la cárcel tras haber sido condenado por distintos delitos, tales como abuso sexual, porte ilegal de armas y relación con el crimen organizado.

Además, el rapero causó gran enojo entre distintos grupos de fans como los de Ariana Grande y Justin Bieber, ya que acusó a ambos cantantes de manipular las ventas de su nuevo sencillo "Stuck With U" para llegar al número uno en las listas del Billboard Hot 100.

Quien también se sinceró sobre su opinión de éste intérprete fue Snoop Dog, lanzando un fuerte mensaje en su contra y dejando a todos boquiabiertos con las palabras que utilizó para hacer fuertes declaraciones.

Deberían dejar de publicar a esa rata en todos estos medios de comunicación, lo que hace que las denuncias sean ‘geniales’. Soy de la vieja escuela, esta mierda de 69 y todos quienes lo apoyan en este momento en New York son una mierda. Entiéndeme y, si no es así, jódete tú también", dijo.

Los ataques en contra de Anuel AA no han cesado en las últimas horas, además, cabe recordar que éste hace tiempo confesó, cuando Tekashi estaba encarcelado, que "no puedo apoyar ese tipo de cosas, no puedo apoyarlo".