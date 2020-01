Anuncia Charli XCX show en la Ciudad de México

La cantante inglesa Charlotte Emma Aitchison, conocida artísticamente como Charli XCX anunció su esperado regreso a la Ciudad de México después de seis años, como parte de su gira promocional por el lanzamiento de su tercer y más reciente álbum titulado "Charli".

La cita se dará lugar en El Plaza Condesa de la CDMX, el próximo 24 de marzo y los boletos saldrán a la venta el próximo lunes 20 de enero a las 12:00 pm, por medio del Sistema Ticketmaster y las taquillas del inmueble.

Esta noticia tiene brincando de la emoción a sus fanáticos, pues anhelaban que la cantante de 27 años volviera al país azteca con su increíble y entretenido show musical.

Charli XCX, es considerada una de las nuevas sensaciones de pop británico, pues se ha convertido en una de las mejores cantantes de su generación, razón por la cual su trabajo ha sido reconocido con diversos reconocimientos a nivel mundial.

La cantante ha tenido grandes éxitos desde que su carrera ascendió, tales como "Boom Clap", utilizado en el filme "Bajo la misma estrella", así como su colaboración con la rapera Iggy Azalea "Fancy" y "Boys", con un controversial video lleno de famosos artistas de la industria.

Con su álbum "Charli", lanzado en 2019, colabora con estrellas como; Lizzo, Troye Sivan, CupcakKe, Sky Ferreira, Yaeji, Clairo, Brooke Candy y Haim. Siendo los temas "White Mercedes", Blame it On Your Love", "1999" y "2099", los favoritos de los fans.

Asimismo, ha sido galardonada como compositora por su ayuda para escribir increíbles y pegajosos temas como; Señorita junto a Camila Cabello y Shawn Mendes, Same Old Love con Selena Gomez y con Gwen Stefani, Khalid, David Guetta y Diplo, esto sólo por mencionar algunos.