Anuncian a Salma Hayek y Angélica Vale como las nuevas estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood

Dos talentos mexicanos se unen al Paseo de la Fama de Hollywood, pues Salma Hayek y Angélica Vale tendrán su propia estrella a partir del 2022.

La organización del Hollywood Walk Of Fame anunció los nuevos perfiles que a partir del próximo año se unirán al famoso paseo en la ciudad estadounidense, incluyéndose a las actrices mexicanas Angélica Vale y Salma Hayek en la lista de las nuevas estrellas que serán colocadas.

Ambas famosas ya dieron cada una en sus redes sociales unas palabras en relación a este logro, expresando orgullo al destacarse entre miles de talentos en México, e integrarse a aquellos que ya se han incluido en el pasado.

Fue Salma Hayek la primera en dar su reacción a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, compartiendo una fotografía antigua, recordando sus inicios en las grandes producciones estadounidenses.

“Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el paseo de la fama de Hollywood”, escribió la famosa actriz.