Anuncian fecha de lanzamiento para HBO Max en México y Latinoamérica

México.- A más de un año desde el lanzamiento oficial de HBO Max en Estados Unidos la plataforma de streaming anuncia la fecha de su llegada a México y el resto de Latinoamérica, dejando impacientes a todos los fanáticos de distintos contenidos, mismos que figuran en su catálogo y muy pronto estarán disponibles en todo el mundo.

Desde hace tiempo se han confirmado producciones espectaculares para HBO Max como la reunión de Friends, La Liga de la Justicia Snyder Cut y House of Dragon del universo de Game of Thrones, sólo por mencionar algunos que muy pronto estarán disponibles.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Un sinfín de conetenido estár disponible en la plataforma de streaming que llegar para quedarse y colocarse como una de las favoritas junto a Netflix, Disney+ y Amazon Prime. Será el mes de junio de este año cuando se estrene de manera oficial en el resto del mundo, según se informó en un comunicado en redes sociales.

Leer más: Taylor Swift lanzará nueva versión de su álbum Fearless de 2008

A través de sus redes sociales, el servicio anunció que HBO Max estará disponible muy pronto en Latinoamérica adelantando el tipo de contenido que tendrá, emocionando a todos debido a las películas de impacto y series icónicas que estarán disponibles en su catálogo.

Además de series, películas, programas y documentales originales, la plataforma tendrá algunos estrenos simultáneos durante 2021, siendo "Wonder Woman 1984" y "The Witches" una de las primeras pruebas y "Justice League: Snyder's Cut", "Dune" y "The Conjuring 3" algunos de los siguientes.

Por ahora será sólo cuestión de tiempo para que el servicio de streaming llegue a nuestro país, mientras tanto, podemos ir pensando cuál es nuestra mejor opción en plataformas de contenido digital, ya que existe un gran número en el mercado como Netflix, HBO Go, Disney+, AppleTV+, Paramount+, Starzplay, Prime Video, Claro Video y muchos más.

Leer más: Disney+ anuncia "Conecta y canta" con Kenia Os, Sebastián Yatra, Mario Domm y Poncho Lizárraga

De momento no se ha revelado el día exacto en el que estará disponible, tampoco el precio que tendrá, aunque se rumora que pudiera estar en un rango entre los $150 y $200 pesos mexicanos, siguiendo los estándares de las distintas plataformas de streaming que actualmente son las favoritas del público.

En Estados Unidos, HBO Max se lanzó el 27 de mayo de 2020, logrando 17.2 millones de suscriptores activos reportados al 27 de enero de 2021, cantidad que aumentará muy pronto debido a la demanda que tendrá en México y el resto de Latinoamérica.