Anuncian fin del reality show “Keeping Up With the Kardashians”

Estados Unidos.- El famoso reality show de una de las familias socialité más conocidas del mundo, “Keeping Up With the Kardashians” llegará a su fin el próximo año tras 14 años de estar al aire

Kim Kardashian y otros miembros de la familia Kardashian-Jenner dijeron en un comunicado este 8 de septiembre que el reality show concluye; “Con tristeza anunciamos que diremos adiós”. Dijeron en las redes sociales: "Como familia, decidimos dar por terminado este viaje tan especial". Pero no dieron más explicaciones sobre esta decisión.

Canal E! que transmite el programa, dijo que esto ha sido una despedida aplazada. La nueva temporada comenzará el 17 de septiembre y la última temporada llegará en 2021.

El conocido reality que fue lanzado en octubre de 2007, contó con 12 spin-offs, algunos de elos fueron“Kourtney and Khloe Take Miami” y “Revenge Body with Khloe Kardashian”.

Kim Kardashian compartió un sentimental mensaje en su cuenta de Instagram

En una publicación de Instagram, Kim Kardashian compartió un mensaje de ella y de su familia: su madre Kris Jenner, sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian, Kylie y Kendall Jenner, su hermano Rob Kardashian y su ex cuñado Scott Disick.

"Para mis admiradores maravillosos: Hemos tomado una decisión difícil de todo corazón como famili, decirle adiós a “Keeping Up with the Kardashians” señaló en el comunicado.

Este anuncio llega en un momento difícil en la vida de Kim, pues ha tenido bastantes problemas con su esposo, el rapero Kanye West. West ha estado tratando de convertirse en candidato a la presidencia de Estados Unidos. La pareja tiene cuatro hijos: North, de 7 años, Saint de 4, Chicago de 2 y Psalm, 1.

