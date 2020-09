Anuncian película basada en la vida no contada de Madonna

Estados Unidos.- Madonna anunció que Universal Pictures trabaja en la elaboración de una película que contará la historia no contada de la reina del pop. Será la propia Madonna quien escriba el guión junto con el ganador del Oscar, Diablo Cody y el proyecto será producido por Amy Pascal, ganador del Óscar en tres ocasiones.

El anuncio fue realizado el día de ayer, pero hasta ahora no se tiene título ni ha anunciado a los posibles actores que participarían. Fue la propia Madonna quien compartió en su cuenta de Twitter la noticia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Madonna tiene ya una carrera indeleble de cinco décadas ha tenido un impacto revolucionario como músico, actriz, directora, autora y emprendedora que informa todos los aspectos de la cultura global , transformando nuestra comprensión del arte, la sexualidad, el feminismo y el papel de la mujer en el entretenimiento.

En su página oficial; madonna.com, la cantante dijo: “Quiero transmitir el increíble viaje que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo”, dijo Madonna. “El foco de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión".

Por su parte, Donna Langley, presidenta de Universal Filmed Entertainment Group, comentó que Madonna es el ícono supremo, humanitario, artista y rebelde. Con su don singular de crear arte que es tan accesible como que traspasa los límites, ha dado forma a nuestra cultura de una manera que muy pocos otros lo han hecho”

Universal Pictures Announces Film Based On The Untold True Story Of Madonna, Written And Directed By The Artist Herself: https://t.co/rElmIq4BrN pic.twitter.com/ABa4IyZrQQ — Madonna (@Madonna) September 15, 2020

"Esta película es una absoluta labor de amor para mí", dijo Amy Pascal. "Conozco a Madonna desde que hicimos A League of Their Own juntos, y no puedo imaginar nada más emocionante que colaborar con ella y Diablo para llevar su historia real a la pantalla grande con Donna y nuestros socios en Universal".

Madonna es una artista, activista y humanitaria ganadora de múltiples premios. Certificada como la artista musical femenina más vendida de la historia, ha vendido 335 millones de discos en todo el mundo y sigue siendo la artista solista de gira más taquillera de todos los tiempos. Incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008, Madonna sigue siendo una de las artistas más premiadas y aclamadas por la crítica de la historia, con 658 nominaciones a premios prominentes a nivel mundial y 225 victorias. Ha aparecido en más de 4.700 codiciadas portadas de revistas en todo el mundo. Generaciones de artistas de talla mundial celebran su influencia en sus vidas, trabajo y estilo personal.