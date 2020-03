Aparece supuesto hijo de Rigo Tovar y exige parte de la herencia

A 15 años de la muerte del icónico cantante Rigo Tovar, una persona de nombre Rigo Tovar Ristori asegura ser su hijo y está dispuesto a someterse a una prueba de ADN. El supuesto hijo del fallecido cantante mexicano exige a su vez parte de la herencia.

En una entrevista para el programa Ventaneando el presunto hijo de Rigo Tovar comentó, "yo me siento seguro de que soy hijo de Rigo Tovar, siempre lo he dicho, no soy ningún charlatán como muchos que dicen que lo son y no muestran nada, no muestran ni una credencial y no se quieren hacer prueba de ADN, yo soy de los años 70… 75 para ser exacto, nací en la época en la que papá estaba en su apogeo y tengo todo el derecho de pelear lo que me corresponde".

Estas declaraciones la dio al programa de TV Azteca luego de que la viuda de Rigo Tovar asegurara en este mismo programa que Rigo Tovar Ristori, no era hijo de su fallecido esposo (recordado por su canción "El Sirenito").

No se me hace justo que ella diga que soy el supuesto hijo, yo se lo dije a ella, me puedo hacer la prueba de ADN con sus hijos, yo puedo hacerme la prueba de ADN cuando quiera.

Rigo Tovar Ristori contó que el cantante y su mamá de nombre Doris Ristori Villagrán se conocieron en 1975 en la Ciudad de México. "Mamá lo conoció en el año 75, sale embarazada y nazco yo el 18 de diciembre del 75, durante esa etapa, papá tiene otra relación con la señora Aneli Scott, y mis respetos para la señora también, y para mi hermano Rigo Tovar Scott, tiene otra relación y nace mi hermano en marzo del 76, de ahí mantiene otra relación y nace mi hermano que viene siendo Bruno y luego papá tiene otra relación donde se casa con la señora María Isabel en el año 76".

Asimismo aseguró que la viuda de Rio Tovar sabía de su existencia y llegó a convivir con él.

