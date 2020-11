Aparece testamento de José José y revelaría muchas sorpresas

México. Marysol y José Joel Sosa, hijos del cantante mexicano José José, quien falleció en Miami, Florida, Estados Unidos en septiembre de 2019, encontraron el testamento de su padre y están listos para enfrentar un proceso judicial al respecto, lo hacen público ante medios de comunicación en Ciudad de México.

José Joel y Marysol, hijos de José José y de Anel Noreña, quienes estuvieron casados entre 1976 y 1991, acudieron ante los juzgados de Ciudad de México este día viernes para confirmar que tienen en su poder el testamento de su famoso padre, aunque no quisieron dar más detalles al respecto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

Lo único que les podemos contar en este momento es que ya encontramos el testamento. Venimos a ratificar el hecho de que ya encontramos el documento y vamos a seguir ahora con el proceso", mencionó José Joel, según reporte en distintos portales de noticias.

En los juzgados, los hermanos no hablaron mucho acerca del contenido del documento, y Marysol enfatizó que "estamos presente quienes están dentro del testamento pero no tenemos fecha para próxima audiencia."

Cecilia Mendoza, la abogada de la familia, también estuvo presente en los juzgados y aseguró que "en su momento" se darán más detalles sobre el proceso y el contenido del testamento.

Por ahora se desconocen más datos sobre cuál sería la herencia y quiénes serían los principales herederos de José José, pero mucho se ha especulado al respecto y hay quienes aseguran que El príncipe de la canción no tenía mucho dinero, yq que no hacía presentaciones personales desde hace muchos años porque su voz no se lo permitía.

Un nuevo episodio viene ahora entre los hermanos Marysol, José Joel y Sara Sosa, esta última fruto del matrimonio que José José tuvo con Sara Salazar y nuevas cosas seguramente saldrán a relucir cuando se de la lectura del testamento que citan los dos primeros.

Y es que muchas cosas se han dicho al respecto, entre ellas que Sara Salazar, la hija menor de José José, habría arreglado todas las cosas a su favor para salir beneficiada económicamente.

Hay que recordar que Sara Salazar, Sarita, se llevó a José José de Ciudad de México rumbo a Estados Unidos sin autorización de sus hermanos, en 2018, lo que causó el malestar de sus hermanos, pero también de medios de comunicación y fans del cantante, además lo tuvo incomunicado hasta el día de su muerte.

Foto de Instagram

Toda esta situación generó un conflicto y problemas entre los mismos hermanos, y la tensión creció más cuando José José murió, ya que Marysol y José Joel, al viajar a Estados Unidos, no daban con su cuerpo, ya que Sarita lo habría tenido "escondido".

Por si fuera poco, los problemas crecieron cuando Sara Salazar, la viudad de José José, habría decidido que la mitad de las cenizas de José José se quedaran en Miami, y la otra mitad en México, esto molestó mucho a fans de él, y a sus mismos hijos, puesto que el cantante siempre pidió que sus restos quedaran al lado de los de su madre en Ciudad de México.