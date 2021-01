¿Aparecerán los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula en la serie de El Sol?

Ante la duda acerca de la aparición de los hijos de Luis Miguel con Aracely Arámbula en la bioserie de El Sol, al abogado de la actriz reveló qué piensa ella al respecto.

La serie dedicada a la vida Luis Miguel, de nombre ‘Luis Miguel, La Serie’ es uno de los éxitos mexicanos que Netflix ha producido, pero la duda prevalece entre los fans acerca de si los hijos que El Sol tuvo con la actriz Aracely Arámbula aparecerán o si serán mencionados en la pantalla chica.

El abogado de la actriz, Guillermo Pous, señalando que el tema aún no se discute, respondió en una entrevista si es posible o no llevar a los hijos de la pareja hacia la bioserie.

Guillermo Pous respondió para una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’, que el llevar a Miguel y a Daniel dentro de la trama de la serie no sería posible, al ser estos aún adolescentes, y al no contar con el permiso de Aracely Arámbula para que así suceda.

“No lo puede hacer, siguen siendo menores de edad, y en la condición en la que puede encontrarse el convenio que existe para la custodia, patria potestad y demás decisiones que tengan que ver con los menores debe existir el consenso de ambos, por lo cual de ninguna manera sería”, dijo.

Asimismo, afirmó que hasta el momento Aracely Arámbula mantiene una firme postura de que por ningún motivo dejará que sus hijos con Luis Miguel sean involucrados en la bioserie, razón por la que no podrá concretarse el que estos aparezcan o sean mencionados, aún si ella llegara a aceptar aparecer en la misma.

Cabe resaltar que, de ser así, la aparición de Aracely Arámbula y los dos menores sería hasta la tercera temporada de ‘Luis Miguel, la serie’, o después, pues en este momento se encuentran preparando la segunda temporada, que todavía no explorará la relación del cantante con la actriz.

Aun así, el mismo abogado señaló que el ex de ‘La Chule’ no tiene intenciones de mencionar ni involucrar a sus hijos en la serie, razón por la que se espera que no sean incluidos alguna vez.

“Sin que tengamos la confirmación, por lo menos sabemos de buena fe que el propio protagonista no tiene intención alguna de que se haga mención, referencia o alusión a sus hijos”, añadió.

Luis Miguel y Aracely Arámbula vivieron desde el 2005 hasta el 2009 una relación con bastantes altibajos y muchos escándalos en los medios de espectáculos. Fruto de la relación, nacieron Miguel y Daniel, que hoy aún son menores de edad, mientras que Luis Miguel ya tenía una hija con Stephanie Salas, Michelle Salas, quien hoy en día tiene 31 años.

La serie de Luis Miguel se estrenó en 2018 en Netflix. Si bien se esperaba la segunda temporada para el año pasado, la pandemia de covid-19 hizo que se retrasara el rodaje, por lo que todavía los fanáticos deberán esperar un poco más para ver la continuación de las anécdotas del apodado ‘El Sol de México’.