"Apesta y tengo miedo": Mark Hoppus, vocalista de Blink-182, revela su lucha contra el cáncer

Mark Hoppus, quien es cofundador y vocalista del grupo de punk rock Blink-182, reveló que desde hace meses padece de cáncer, y que lleva tratamientos para luchar con él.

A través de sus historias de Instagram, el también bajista de la banda hizo público el padecimiento que ha llevado desde hace tres meses, admitiendo que se encuentra atemorizado por tener cáncer.

Leer más: A Paris Hilton ya no le interesa ganar millones, ahora quiere tener hijos

A través de redes sociales, los fanáticos del grupo que también integra Travis Barker, novio de Kourtney Kardashian, han expresado su preocupación y sus mensajes de apoyo a Mark Hoppus.

Con un breve pero conmovedor mensaje, Mark Hoppus informó en su cuenta de Instagram que se encuentra bajo quimioterapias para combatir el cáncer:

“Durante los pasados tres meses me he sometido a quimioterapia para tratar el cáncer. Tengo cáncer. Apesta y estoy asustado, y al mismo tiempo soy bendecido con increíbles doctores, familia y amigos que me ayudan a pasar por esto”, escribió.