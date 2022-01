Apio Quijano integrante de Kabah denuncia a tintorería por arruinar carísima chamarra

Tremendo decepción se llevó Apio Quijano de 44 años de edad con una prestigiosa tintorería de la Ciudad de México cuando le entregaron su carísima chamarra la cual mandó a limpiar con ellos, pues se la destrozaron y hasta se la encogieron, por lo que decidió pedirles una explicación la cual le fue negada.

De acuerdo con el integrante de Kabah decidió mandarle un mensaje a la empresa en todas sus cuentas activas, pero lo que recibió por parte de ellos fue que lo bloquearan dejando en claro que su penoso problema no se iba a resolver, tras recibir una respuesta negativa Apio Quijano decidió acudir a la Profeco para levantar una denuncia contra la tintorería.

"Asi la dejaron y no contestan en sus redes y en la sucursal no me resuelven nada si alguien ya paso por lo mismo con ellos que hicieron o si conocen a alguien de ahí les voy agradecer que me pasen el contacto muchas gracias", escribió en Twitter el también hermano de Federica Quijano.

El intérprete de La Calle de Las Sirenas también compartió en sus historias de Instagram el momento en el que acude a la Profeco para levantar su denuncia contra la tintorería y de paso le recordó a sus seguidores que deben ir con toda la documentación necesaria para que la se pueda hacer la queja de una manera concreta.

Mientras tanto los fans del artista mexicano decidieron mandarle las mejores de las vibras para que su problema se resolviera, además lo felicitaron por alzar la voz, ya que varios internautas compartieron anécdotas muy similares a las de él.

"Yo te recomiendo que este asunto sea directo con Profeco para que ellos también tomen cartas en el asunto", "A mi me paso lo mismo con un suéter, me lo encogieron, y si! También era un suéter caro! Y el encargado todavía se ofendió por mi reclamo! No te pongas así! Me dijo!", escribieron las redes.

Cabe mencionar que Apio Quijano no solo se dedica a cantar, también es un experto en moda y lo hemos visto en varios programas donde da su punto de vista referente a looks de famosos.

