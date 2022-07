Apio Quijano, integrante del grupo pop Kabah, habla de las malas actitudes de parte de Raúl Velasco

"La verdad hizo cosas que fueron dolorosas, porque decías: 'por qué me haces esto', pero equis pasó, nosotros siempre tratamos de llevar una buena relación con él y ya".

Asimismo, Apio Quijano contó que el conductor de televisión , en cada ocasión que asistían al show de televisión antes mencionado, obligaba a Kabah a medir su talento con otros grupos , algo que no hacía con otras agrupaciones .

"Cuando llegamos, todos chiquititos con overol amarillo y en eso llega Raúl Velasco y dice: 'les voy a presentar a un nuevo grupo que se llama Kabah, que significa lugar de masacres', nosotros así (sorprendidos), pues era lugar de máscaras, pero él dijo lugar de masacres y la cara de la gente fue de confusión, nosotros de: 'no era así, o sea, ¿cómo vamos a decir que era un lugar de masacres diciendo que era nuestro nombre?'". Pese a su gran equivocación, Raúl Velasco no se retractó .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

