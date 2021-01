"Aplaudo de pie a mi padre", Gael García despide a José Ángel García con emotivo escrito

En su feed de Instagram el actor mexicano Gael García Bernal, compartió un muy emotivo escrito a manera de despedida de su padre José Ángel García. La muerte del productor de cine y televisión, fue dada a conocer la mañana del viernes 22 de enero de 2021. El también actor originario de Huetamo, Michoacán, perdió la vida a sus 62 años de edad, luego de ser hospitalizado en la Ciudad de México por problemas de salud a consecuencia de la fibrosis pulmonar que padecía.

En su post Gael García publicó varias fotografías de su padre; en una de estas podemos verlo en su juventud colgado de un árbol. "Así brincaba y gritaba y reía mi padre, por ahí terminaba lastimándose la rodilla (siempre contaba la anécdota de cuando cayó del escenario) haciendo saltos mortales, divirtiendo a todos los niños que nos vio crecer", manifestó el actor protagonista de películas como "Y tu mamá también", "Amores perros" y muchas más.

El director de cine, también hijo de la actriz mexicana Patricia Bernal, describió a su progenitor como una persona quien bailaba muy bien y hacía del peor chiste algo muy gracioso, anhelando poder heredar de él estas aptitudes.

Asimismo Gael García compartió varios de los recuerdos junto a su papá José Ángel García, que por siempre atesorará:

Recuerdo juntos al cometa Halley, recuerdo leer juntos historia de México antes de que pasara el autobús escolar, recuerdo tantas cosas que solo caben en la poesía del recuerdo.

El actor originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco y ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie "Mozart in the Jungle", señaló que no puedo dimensionar en palabras el cariño y la paz que sentía cuando su papá volvía de dar alguna de sus funciones en el teatro: "me daba un beso en la frente y como dice la canción: the monster's gone, he's on the run and your daddy is here (el monstruo se ha ido, se ha marchado y tu papá está aquí)".

Cabe mencionar que esa letra pertenece a la canción "Beautiful boy (darling boy)", del fallecido cantautor británico John Lennon, quien fuera uno de los integrantes fundadores de la banda The Beatles.

Gael García agradeció por todas las muestras de cariño que le han mandado y que han comunicado al éter, resaltando que ha sido muy bonito saber que su padre le hizo mucho bien a tantísimas personas. "Me encanta escuchar que a todo mundo le parecía muy divertido y generoso, sé que ahora habrá un haz de luz que rebote el sonido más tierno en el foro Sor Juana en la UNAM, ahí donde me cuidaron mientras aprendí a caminar, aplaudo de pie a mi padre que era un actor de alas rotas en esquirlas de aire, en su torpe andar a tientas por el lodo".

Finaliza su escrito en memoria de una de las personas que le dio la vida, con estas palabras: "¡bonito San Juan Huetamo, cuando la luna salió, sonaron los cañonazos! Oh captain, my captain".

Por otra parte, en una entrevista con el programa "Hoy" la actriz Bella de la Vega, esposa de José Ángel García, comentó sobre la enfermedad que terminó con la vida del padre de Gael García. "Cuando conocí al maestro, él ya estaba enfermo, el ya tenía la fibrosis pulmonar, hasta que en un momento le hicieron una tomografía y se enteraron, fue hace tres años cuando se enteraron. Fue una bacteria que se alojó en los riñones y ahí fue en donde se hizo un cuadro grave, la infección se complicó, fue así de súbito, estoy todavía muy conmocionada".