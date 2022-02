Apple TV+ continúa lanzando contenido de calidad: Esto podrás ver este 2022

Apple TV+ continúa apostando a la calidad de su contenido con nuevos títulos que llegarán este 2022 para seguir nutriendo su plataforma como lo son The Last Days of Ptolemy Grey, The Afterparty, They Call Me Magic, We Crashed, Shining Girls y Severance, que prometen mantener al público pegado a la pantalla.

Cabe recordar que sus producciones originales ya han sido premiadas como las series Ted Lasso (de Jason Sudeikis, que ha sido galardonada con siete premios Emmy) y The Morning Show (con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que sumó siete nominaciones al Emmy), además de películas como CODA (que obtuvo tres nominaciones a los premios BAFTA) y La Tragedia de Macbeth (con Denzel Washington y aspirante al BAFTA por Mejor Fotografía).

The Last Days of Ptolemy Grey - Estreno: 11 de marzo.

Protagonistas: Samuel L. Jackson y Dominique Fishback.

Basada en el aclamado bestseller homónimo de Walter Mosley, la miniserie, de seis episodios, seguirá a Ptolemy Grey (Samuel L. Jackson), un hombre con Alzheimer que ha sido olvidado por su familia, amigos e incluso por él mismo.

Todo cambiará cuando, acompañado por una nueva aliada, una adolescente de nombre Robyn (Dominique Fishback), descubra un tratamiento que le devolverá su memoria temporalmente, iniciando un viaje al pasado que repercutirá en su presente y futuro.

"Vengo de una familia en donde he estado rodeado de gente con Alzheimer: mi abuelo, mi tío, mi tía, mi mamá y gente de la familia de mi papá que lo ha tenido, y los he visto cambiar con los años y transformarse en personas diferentes.

"El poder ser capaz de contar esta historia habiéndolos visto y entendiendo su proceso, para darle a la audiencia la oportunidad de entender y valorar también, para mí ha significado mucho", expresó el nominado al Óscar, quien también funge como productor ejecutivo.

The Afterparty - Estreno: Ya en Apple TV+

Protagonistas: Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoë Chao, Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Jamie Demetriou y Dave Franco.

Creada por el dúo ganador del Óscar Chris Miller y Phil Lord, la serie se centra en resolver el misterioso asesinato ocurrido tras una reunión de ex alumnos de preparatoria. Cada episodio explorará la versión de lo ocurrido por parte de cada personaje, invitando al espectador a explorar a través de distintos géneros.

"He hecho un montón de cosas diferentes a lo largo de mi carrera, pero esta se vio como una oportunidad muy divertida para ser capaz de probar otra cosa y explorar distintos géneros de películas que realmente me encantan.

"Escribimos los roles y pensamos en quiénes serían las personas que nos encantarían y a quiénes admiramos en la comedia para ello, y afortunadamente todos quisieron hacerlo, así que ha sido realmente genial", expresó Miller.

They Call Me Magic - Estreno: 22 de abril.

Protagonista: "Magic" Johnson.

Campeón, líder, empresario y luchador de vida son algunos de los adjetivos que describen al ex basquetbolista Earvin "Magic" Johnson, cuya historia será finalmente llevada a la pantalla chica a través de su serie documental, They Call Me Magic, dirigida por Rick Famuyiwa.

"Había gente que se me había acercado antes queriendo hacer algo como esto, pero en ese momento sentía que el tiempo no era el correcto, y después del lanzamiento de El Último Baile, de Michael Jordan, mucha gente me decía: 'Debes hacer el tuyo'.

"Ahora sentí que estaba listo. Conseguí un gran compañero con Apple, y creo que ha sido un viaje increíble el que he tenido con mi vida, y vamos a contar esa historia, entonces, estoy muy emocionado y feliz de que pase", compartió Johnson.

WeCrashed - Estreno: 18 de marzo.

Protagonistas: Jared Leto y Anne Hathaway.

Inspirada en hechos reales, la producción creada por Lee Eisenberg y Drew Crevello narra la historia detrás del imperio de WeWork, la compañía que creció de la única idea de crear un espacio coworking que se expandió globalmente y ha sido valuada en 47 mil millones de dólares en menos de una década. Y en menos de un año su valor se desplomó. Lo que sucedió se centra en la historia de amor entre sus creadores, Adam (Jared Leto) y Rebekah Neumann (Anne Hathaway).

"Sentimos que abordar esta trama por el lado de su historia de amor era algo único por sí mismo. No se habla de amor en la creación de Facebook o Uber, o estas otras grandes compañías, entonces se nos hacía bastante único y, honestamente, es la realidad de lo que sucedió.

"No había forma de contar la historia de WeWork sin contar la de Adam y Rebekah. La historia de esta compañía es, desde nuestro punto de vista, su historia de amor", explicó Crevello.

Shining Girls - Estreno: 29 de abril.

Protagonistas: Elisabeth Moss, Jamie Bell , Wagner Moura y Phillipa Soo.

Años después de sufrir un ataque brutal, la realidad para Kirby Mazrachi (Elisabeth Moss) no volvió a ser la misma. Por ello, cuando se entera de que un asesinato reciente podría estar relacionado con su agresor, hará equipo con el reportero Dan Velázquez (Wagner Moura) para intentar dar con el culpable y así ponerle fin a su cambiante presente al confrontar su pasado.

"Lo que más disfruté de poder dirigir algo que también estoy actuando es que tuve un conocimiento más íntimo del personaje en el guión que no habría tenido de otra forma.

"Fue mucho trabajo, pero sentí que quería tratar de hacer algo nuevo y me sentí muy segura y centrada. Sabía exactamente lo que quería decir y al final ese es el papel de un director: entender lo que el escritor y creador quieren decir, y al pasar tanto tiempo en esto, creo que lo entendí muy bien", destacó Moss, quien participa también como directora de la serie.

Severance. Estreno: 18 de febrero.

Protagonistas: Adam Scott, Patricia Arquette, Britt Lower y John Turturro.

La serie de ficción y drama creada por Dan Erickson y dirigida por Ben Stiller sigue la historia de Mark Scout (Adam Scott), un empleado de Lumon Industries, cuyos trabajadores son sometidos a un procedimiento de despido en el que quirúrgicamente dividen sus recuerdos entre su trabajo y su vida personal.

El atrevido experimento será puesto en tela de juicio cuando uno de los ex empleados, amigo de Mark, lo obligue a descubrir la verdadera naturaleza de su labor.

"Dan (Erickson) escribió algo que en mi mente era una metáfora muy genial no sólo de lo que hacemos en nuestro trabajo, sino con nuestras vidas y cómo vamos atravesando esta experiencia de vivirla, en qué gastamos nuestro tiempo, lo que nos cuestionamos y lo que no. Todas estas preguntas me intrigaron y resonaron en mí para conectar con el show", compartió Stiller.

