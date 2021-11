¿Aprendió la lección? Lalo Mora evita todo contacto con sus fans durante show: "me tienen prohibido"

Como coloquialmente se dice, el miedo no anda en burro. Hay de dos, Lalo Mora aprendió la lección o su equipo de trabajo le dieron una clara advertencia. Este fin de semana se presentó en el Domo Care en Guadalupe, estado de Nuevo León, México, donde ofreció un concierto como parte del evento "Palomazo norteño" y en esta ocasión, el cantante de 74 años de edad evitó todo contacto con las mujeres que asistieron al show.

Recordemos que el compositor de corridos como "Laurita Garza" y uno de los fundadores de Los Invasores de Nuevo León, ha sido muy criticado por su comportamiento con sus seguidoras. Hace unos meses fue llamado "mano larga" y acusado de acoso sexual, tras tocar indebidamente el seno de una fan, luego de tomarse la fotografía del recuerdo.

Durante su show en el Domo Care varias mujeres le pedían a Lalo Mora una fotografía, pero al principio se negó: "no, mamita, me tienen prohibido", le dijo a una fan. "Ojitos sí, manitas no", agregó ante la algarabía del público.

Posteriormente una insistente fanática logró tomarse una selfie con el intérprete, solo que ahora mantuvo sus manos quitecitas.

Varias mujeres más aprovecharon el momento y se acercaron a Lalo Mora para tomarse una fotografía, volviendo a repetir: "ojitos sí, manitas no". El cantante las abrazó, pero sin hacer los tocamientos por los cuales ha sido severamente criticado.

En su repertorio Lalo Mora, originario del poblado La Arena, en el municipio Los Ramones, Nuevo León, incluyó temas como "El corrido de Monterrey", "Mi casa nueva", "El rey de mil coronas", "El hombre que más te amo" y varios más.

Al ingresar al redondel del Domo Care, llegó apoyándose de una persona de su staff y aunque le instalaron una silla al centro del escenario, poco la ocupó mientras cantó solo.

Anteriormente en una entrevista para el programa "Hoy día" de Telemundo, Lalo Mora externó sus intensiones de pedirle disculpas a la fan que tocó. "A mí me da mucha pena eso, no sé cómo explicarte, a Dios y a ella son a los que debo de pedir una disculpa, he llorado sinceramente".