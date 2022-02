Aquel día cuando Soda Stereo dio un concierto en una panadería en Ecatepec, Estado de México

Para el iluminador, "fue por lejos el mejor final de gira". Agregó que aquella noche se cerraba una etapa y sintió el show, como una fiesta privada de Soda Stereo con su staff y el público que tuvo el gran privilegio de estar ahí. "No hubo ningún estrés por las condiciones técnicas, al contrario, el clima era festivo y los Soda dieron un show con la misma entrega de siempre".

Wady no recuerda con exactitud, el número de personas que estuvieron en el último concierto de la gira "Dynamo" de Soda Stereo . "Lo que te aseguro es que fue el show más íntimo y original de la gira, y uno de los más íntimos de los que tuve oportunidad de trabajar, los que tuvieron la suerte de estar aquel día en la panadería 'El Ángel', dudo que se olviden de esa experiencia".

Wady Rodríguez recuerda que cuando el staff llegó a este sitio: "literalmente no lo podíamos creer, pensamos que el chofer se había equivocado de dirección o que nos estaba haciendo una joda, imagínate que de pronto, estaciona el micro frente a la panadería, abre la puerta y dice: 'llegamos'".

Sin duda fue el mejor final que podía tener esa gira, al menos para mí. La fecha fue el 28 de marzo de 1993 y el lugar un tanto particular: la panadería 'El Ángel'.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.