Aquella ocasión cuando Galilea Montijo humilló a Sammy Pérez, al burlarse de la dislexia que padecía

El actor mexicano Sammy Pérez falleció la madrugada del 30 de julio de 2021 a consecuencia de un infarto cardiovascular; permaneció varios días hospitalizado en la Ciudad de México son severos problemas de salud a raíz de su contagio de Covid-19. Es recordado por haber sido parte del elenco del show de comedia "XH Derbez" y de la película "No se aceptan devoluciones", ambos producidos y protagonizados por el comediante Eugenio Derbez.

Tras la muerte de Sammy Pérez, usuarios de redes sociales han recordado aquella ocasión cuando Galilea Montijo lo humilló; muchas personas entre estas el actor Rafael Inclán, manifestaron que la conductora de televisión se había burlado del trastorno que padecía el actor, dislexia.

Todo ocurrió en el 2009 durante un sketch de Galilea Montijo y Roxana Castellanos para el show "Hazme reír y serás millonario" de Televisa. La víctima de su broma fue Sammy Pérez.

Galilea Montijo se comunicó con Sammy Pérez para invitarlo a un casting para la nueva temporada de un programa, pero en edición nocturna más picosa. Le pidió que fuera a uno de los camerinos de Televisa y una vez en el lugar, la conductora de televisión y Roxana Castellanos, se cambiaron de ropa detrás de un biombo iluminado para que Sammy viera sus siluetas.

Ambas mujeres salen usando un baby doll; Roxana Castellanos se sentó en las piernas de Sammy y le pidió que se quitara la ropa, ya que era parte de la audición; el actor no tenía idea que se trataba de una broma. Acto seguido, llegaron unos supuestos guardias de Televisa y al ver a Sammy solo cubierto con una toalla, intentaron llevárselo detenido.

Sammy Pérez murió a los 55 años de edad. Foto: Instagram @ederbez

Sammy Pérez seguía sin entender y se quedó callado hasta que le dijeron que se trataba de una broma, la cual fue repudiada por el actor Rafael Inclán, quien era uno de los jueces del programa "Hazme reír y serás millonario", ya que lo consideró una falta de respeto por el trastorno que padecía.

Con todo respeto, la broma está muy bien hecha, larga, y con todo respeto, es una falta de respeto a las condiciones de Sammy.

Galilea Montijo se defendió "volteándole la tortilla" (como coloquialmente se dice) a Rafael Inclán. "¡Ay, cuál! ¿Sammy donde estás, eres una persona normal?", a lo que el actor respondió: "ah ¿no saben cómo está Sammy? No, todos lo sabemos".

Galilea Montijo mencionó: "Ay no, perdón, esa sí es falta de respeto decirle en su cara que no es una persona normal", a lo que Rafael Inclán agregó: "perdón, no, todos sabemos que Sammy es un accidente televisivo, a mí me pareció cruel, punto".

Posteriormente la familia de Sammy Pérez comentó que el actor tenía dislexia, trastorno del aprendizaje; algunos de los síntomas son el retraso para aprender a hablar y leer, así como la dificultad para aprender nuevas palabras.

En una entrevista para el programa de Televisa antes mencionado, Sammy Pérez manifestó ser una persona normal: "yo tengo una vida normal, me levanto, hago de comer, manejo mi carro, soy compositor, cantante y músico, yo soy Samuel Pérez Reyes y todos me conocen como Sammy".

Soy un actor, Sammy es un personaje muy especial y a mí me gusta que la gente lo quiera, si no fuera actor para mí sería muy difícil ganarme la vida.

Rafael Inclán aseguró en aquel entonces que Galilea Montijo puso en su contra a millones de personas, dejándolo como el villano. "Yo defendí a Sammy, no lo entienden". Aseguró haberle dicho a Sammy, darle pena de que se burlaran de él frente a las cámaras de televisión.

"¿Por qué (Sammy Pérez) no me reclamó allí? Yo no estoy diciendo que le quiten el trabajo a Sammy, simplemente califiqué que esa broma que para mí fue burla y punto".

