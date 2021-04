Aquella ocasión cuando Luis Miguel declaró su amor a Patricia Manterola: "perdona, yo tengo novio"

Durante el estreno del tercer capítulo de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", protagonizada por Diego Boneta, se mostró un poco del romance que tuvo "El Sol de México" con la hermosa cantante y actriz mexicana Patricia Manterola ex integrante del grupo musical Garibaldi. Pero por cuestiones legales, el nombre de esta bella mujer fue cambiado a "Paula Montero" y fue interpretada por la actriz Fátima Molina.

Tras el estreno de este nuevo capítulo en la plataforma de streaming Netflix, cabe recordar aquella entrevista de Patricia Manterola para el show de televisión "Suelta la sopa" de Telemundo, donde contó cómo fue la relación que tuvo con Luis Miguel.

Cuando formaba parte de Garibaldi era novia del fallecido cantante Xavier Ortiz. Antes de irse a una gira por España, el también actor terminó su noviazgo con Paty. A su regreso a México, el representante de Luis Miguel se acerca a la ex Garibaldi y le dice: "Paty, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar".

Patricia Manterola subió al avión privado de Luis Miguel para saludarlo. "Súper caballeroso, súper lindo, me dice: 'me enteré que su avión venía aterrizando y por eso yo no podía salir y tenía muchas ganar de saludarte, hace mucho tiempo que no te veo, ¿cómo estás? ¿Sigues de novia?". La cantante le contó que ya no estaba en una relación amorosa con Xavier Ortiz. Ante esto, "El Sol de México" le pidió su número de teléfono para invitarla a cenar, cita que se llevó a cabo días después.

Pero cuando Xavier Ortiz se enteró que Paty Manterola estaba saliendo con Luis Miguel, le rogó que regresará con él.

Xavi y yo tuvimos muchos truenes durante nuestra historia y en esos truenes siempre Micky me hablaba y me decía: 'vámonos a cenar, vámonos al cine, vámonos a esto'.

Asimismo Patricia Manterola manifestó en la entrevistas para el programa de televisión antes mencionado, haber conocido a Luis Miguel en el Festival Acapulco, "me tiró toda la onda, pero yo estaba de novia, le dije: 'perdona, pero yo tengo novio'".