Aquella ocasión cuando Raúl Velasco regañó en cadena nacional a una joven por agredir a Locomía

En YouTube podemos encontrar varias joyas de la televisión mexicana, como aquel regañó que Raúl Velasco le dio en cadena nacional a una joven durante la emisión de su programa "Siempre en Domingo", por agredir a los integrantes del grupo de electro-pop español Locomía.

¿Qué fue lo que pasó? Todo ocurrió en abril de 1993; la segunda formación de Locomía integrada por Antonio Albella, Pablo Robledo, Frank Romero y Luis Font, estuvieron como invitados especiales en el show "Siempre en Domingo" conducido por Raúl Velasco, uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana.

Cuando el grupo español interpretaba el tema "Te lo voy a dar" con una de sus llamativas coreografías, usando sus grandes abanicos, las cámaras captaron a un grupo de jóvenes quienes estaban mostraron sus pulgares hacia abajo, en señal de desagrado hacia los cuatro integrantes de Locomía.

Tras regresar de una pausa comercial el conductor de televisión Raúl Velasco se acercó a este grupo de inconformes jóvenes. Al preguntarles el por qué hicieron esa seña con los pulgares hacia abajo, una de ellas dijo que no querían a Antonio, Pablo, Frank y Luis, pues supuestamente por culpa de ellos, los integrantes originales había salido de Locomía.

Es que ellos no son Locomía, los anteriores Locomía no se fueron por propia voluntad, ellos los desplazaron, están robando, no es justo.

Ante sus palabras el público de "Siempre en Domingo" comenzaron a gritar: "¡sáquenla, sáquenla".

Raúl Velasco le hizo saber a esta joven que esa seña que estaban haciendo significaba muerte. "Esta seña la hacían los emperadores romanos cuando dictaban la muerte de los cristianos. Así (pulgar arriba) es vida, así (pulgar abajo) es muerte". El icónico presentador de televisión puso en su lugar a la inconforme fan, sin caer en los insultos y de la manera más respetuosa. "¿Quieres que muera un semejante tuyo, un joven que viene a cantar para agradar a la juventud?", le preguntó, para luego decirle claramente:

Los anteriores Locomía si se fueron o se quedaron, no tiene nada que ver para que ustedes mijita, tenga un comportamiento agresivo y le griten 'mátenlos' a los nuevos. Si esa es nuestra juventud de ahora, que nos espera a los pobres humanos.

Raúl Velasco la invitó de la manera más cordial que si no le gustaba el nuevo Locomía, se fuera de su programa. "Mira hija, no te gustan los Locomía, aquí está la puerta de Televisa, ahí está la puerta". El publicó aplaudió las palabras del conductor de televisión de "Siempre en Domingo".

Cabe mencionar que el siguiente número musical que presentó Locomía, "Obsesiva", uno de sus integrantes fue agredido físicamente por una joven; en el video no se alcanza a ver si se trató de esta misma fan inconforme a quien Raúl Velasco le dio una buena regañada.

Tras la agresión que sufrió uno de los cantantes de Locomía, Raúl Velasco compartió esta reflexión ante las cámaras. "Dios nos dio la luz del entendimiento, de la inteligencia, nos da voz para que hablemos, para que dialoguemos, para que discutamos, pero de eso a pasar a los golpes y muchos menos en casos más extremos a las armas, no es el camino y menos para los jóvenes".

Raúl Velasco resaltó que esta "juventud nuestra" debe de estar preparada para dialogar con inteligencia y manejar "una situación anímica como esta, de que un artista no les gusta, caray, no hay que llegar a estos extremos". Señaló que ante lo ocurrido se vio en la necesidad de actuar, "no con majaderías, sino con firmeza".

Locomía fue creado en 1983; en un principio se formó como grupo de diseñadores de moda que posteriormente se convirtió en un grupo musical. Sus integrantes originales fueron Xavier Font, Luis Font, Gard Passchier y Manuel Arjona.