Aquella pelea con fuertes insultos entre Danna Paola y Eleazar Gómez

Entre marzo de 2009 y marzo de 2010, los actores Eleazar Gómez y Danna Paola protagonizaron la telenovela de Televisa "Atrévete a soñar". Durante las grabaciones de esta historia adaptada de la telenovela argentina "Patito feo", Danna y Eleazar tuvieron una muy buena amistad y posteriormente, surgió una relación amorosa. Cuando este noviazgo salió a la luz pública se originó gran controversia por la diferencia de edad entre ambos: él tenía 24 años de edad y ella, solo 14.

Al principio mantuvieron su relación amorosa en secreto; al cumplir sus 18 años de edad Danna Paola confirmó ante los medios de comunicación su noviazgo con Eleazar Gómez, algo que en realidad era un secreto a voces. Al tiempo de esto, lo que inició como una bella historia de amor, terminó siendo una relación tóxica. De un momento a otro el actor se convirtió en un novio celoso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el 2014 TVNotas dio a conocer un video de una pelea de Danna Paola y Eleazar Gómez; los actores fueron captados por la cámara de la revista de espectáculos antes mencionada, discutiendo a su salida de un cine en la Ciudad de México. "Él le reclamaba a Danna algo sobre un mensaje que le llegó a su celular y molesto, la señalaba con el dedo. Al discutir él la tocó del hombro y ella le dio un manotazo", mencionó la narradora del video.

Supuestamente los celos enfermizos de Eleazar Gómez estaban en su máximo apogeo, ya que creía que su novia Danna Paola le era infiel con uno de sus compañeros de "Wicked", musical que la actriz y cantante protagonizaba en aquel entonces.

Al salir del cine Eleazar Gómez y Danna Paola siguieron discutiendo, llegando a los insultos. Él le dijo: "eres una pinch... put...", asimismo la llamó "perra". Ella por su parte le dijo: "y tú (eres) un maricón".

Danna Paola terminó su tóxica relación amorosa con Eleazar Gómez en 2015, luego de más de seis años juntos. Supuestamente el principal motivo fueron las varias infidelidades de Eleazar, además por la personalidad posesiva y extremadamente celosa del actor. Una amiga cercana de Danna aseguró que el motivo principal fueron actos violentos que Eleazar habría ejercido contra la cantante.

Eleazar Gómez acusado de violencia familiar equiparada

El actor Eleazar Gómez fue detenido la noche del pasado jueves 5 de noviembre en la Ciudad de México, luego de una supuesta golpiza que le dio a su novia Stephanie Valenzuela. De acuerdo a varios portales de noticias del espectáculo, en una audiencia que se llevó a cabo la semana pasada en la fiscalía, el actor intentó llegar a un acuerdo con Stephanie, sin embargo, esto no evitó que el actor fuera trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México; posteriormente se dio a conocer que el juez dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar, además impuso dos meses para la realización de la investigación complementaria. Asimismo el juez determinó vincular a proceso al actor, acusado de violencia familiar equiparada.

A las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la modelo de origen peruano Stephanie Valenzuela, rompió el silencio y mencionó como se sentía ante lo ocurrido. "Quiero aprovechar las cámaras porque muchas mujeres me van a ver, quiero decirles que denuncien, que no se queden calladas, yo confío plenamente en la justicia mexicana, hoy más que nunca me han demostrado que pueden dar todo la seguridad para salvaguardar nuestra integridad".

Stephanie Valenzuela llegó a la fiscalía con el rostro cubierto por unos enormes lentes oscuros y un tapabocas que impedían ver el daño en su rostro, producto de las agresiones físicas que aparentemente le ocasionó Eleazar Gómez.