"Aquí no tocas porque tú eres narco", cuando Los Tucanes de Tijuana fueron vetados de su tierra natal

No somos criminales, somos músicos dedicados al entretenimiento y primero que nada, deben conocer a Tucanes e informarse de su trayectoria musical.

Yo se lo dije bien claro al señor Quintero, aquí no vas a tocar, mientras yo sea secretario de seguridad, aquí no tocas porque tú eres delincuente, tú eres narco.

Pero esto no quedó ahí. Julián Leyzola , quien en ese entonces era secretario de seguridad pública en Tijuana, Baja California , vetó a la agrupación asegurándoles que mientras él estuviera en ese cargo, no volverían a presentarse en la ciudad, pues aparentemente, hacían apología de la violencia a través de sus canciones .

Por varias décadas Los Tucanes de Tijuana han sido una de las mejores agrupaciones del Regional Mexicano y no por nada, son llamados "Los papás de los pollitos" . Han cosechado mucho éxito con sus canciones de amor, sus corridos y claro, no podemos dejar de mencionar a "La Chona", la famosa mujer que diario va a los bailes y se compra una botella y al sonar la banda, luego luego busca bailador.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.