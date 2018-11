Aracely Arámbula calla a fan que cuestionó sus desamores

No podemos tener todo en la vida. Aracely Arámbula posee belleza, una gran carrera como actriz, dos maravillosos hijos y más, sin embargo, no ha tenido tanta suerte en el amor. El cantante Luis Miguel es uno de los amores de "La Chule" que no terminaron del todo bien.

A través de redes sociales Aracely Arámbula fue cuestionada recientemente por una fan por su poco éxito en el terreno amoroso; dicha seguidora de la actriz señaló no entender como una mujer tan guapa y con su cuerpazo, le duraban tan poco las parejas.

“Se ve muy bonita pero una pregunta, ¿por qué a esas mujeres tan guapas y con ese cuerpo no les dura una pareja? Está raro, hay algo oculto ahí”, comentó la usuaria de Instagram, probablemente confiada en que la actriz Aracely Arámbula no se tomaría el tiempo de responder a su pregunta.

Sin embargo, Aracely Arámbula no se quedó callada en esta ocasión; de una forma muy tajante pero sin perder su sentido del humor, calló bocas con su aplaudida respuesta.

Porque la gente libre vive mejor. Podemos elegir y cambiar y no se tienen que enterar (risas) verso sin esfuerzo.

La respuesta no pareció agradarle a la fan de la actriz, quien no tardó en volverle a escribir.

Qué raro porque todos queremos familia y tú estabas muy enamorada de Luis Miguel, pero bueno cada loco con su tema y hay personas que no tienen suerte en el amor.

A los incondicionales fans de Aracely Arámbula les pareció grandiosa la respuesta que le dio la actriz a dicha persona.