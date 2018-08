Aracely Arámbula habla de la abuela de sus hijos, Marcela Basteri

¿Dónde está Marcela Basteri?...es una de las mayores interrogantes en la vida del cantante Luis Miguel y que en su serie producida por Netflix, incrementó. En una reciente entrevista, la hermosa Aracely Arámbula, madre de dos hijos de Luis Miguel, habló sobre quien en su momento fue su suegra, pidiendo respeto para la abuela de sus hijos Daniel y Miguel.

Aracely Arámbula fue cuestionada sobre si conoce lo que ocurrió con Marcela Basteri y, de inmediato, respondió al respecto con plena seguridad.

Amo y respeto esa historia, amo y respeto a la madre, la abuela de mis hijos. La verdad es que no voy a hablar nada de eso porque es algo muy privado, muy personal, es algo que duele, por supuesto, y es algo muy especial para mi familia, para mis hijos y mis hijos están ligados a eso.

Asimismo Aracely Arámbula decidió reiterar su postura, poniendo de frente la integridad de sus seres queridos.

Toda la vida va a ser con mucho respeto, con mucho amor, mucho cariño y no me van a ver hablando de cosas que no.