Aracely Arámbula como Noelia se deja ver en una tina con poca espuma

Aracely Arámbula 45 años sigue los pasos de la puertorriqueña Noelia de 41, ya que se dejó ver muy coqueta desde una tina llena de espuma causando la emoción total de sus fans y es que desde hace tiempo los fans de la actriz deseaban verla de esa manera y ella les regaló la instantánea la cual se llenó de likes.

En la foto se puede ver a Aracely Arámbula muy cómoda en una tina llena de espuma donde su maquillaje al parecer sigue intacto, pero sus seguidores saben que es lo de menos, pues con o sin maquillaje ella siempre se ve de maravilla en especial cuando es una selfie, pues todos quedan fascinados al ver el cutis tan perfecto de la artista quien es demasiado popular.

Llegó marzo ... #MiArAfamiliabella deseándoles #INFINITASALUD pic by mi adorado director de fotografía de #LaDońa queridísimo y talentoso @mudodp se te extraña mudito vámonos a filmar, escribió Aracely Arámbula emocionada en la foto donde brilló como nunca de acuerdo con sus fans.

Dichas fotografías de Aracely Arámbula son parte de la telenovela La Doña, donde la mujer originaria de Chihuahua ha tenido un éxito total pues al público le encantó como la Chule, interpreta a Altagracia, personaje con un carácter explosivo que puede poner a quien sea en su lugar, además de tener un look que deslumbra a quien sea que la conozca, pero eso no fue todo, pues muchos seguidores de la guapa mujer creen que dicho papel se parece a ella en la vida de real.

"Que hermosa mi fans numero @aracelyarambula", "Feliz mes de marzo muchas bendiciones y salud", "¿Aracely Arámbula? Siempre la mujer más bella. Te amo", "Bienvenido marzo mi ara que venga de muchas bendiciones salud y cosas buenas , se viene tu cumpleaños", "Que bella te ves claro que si, vamos a orar para que todos tengamos mucha SALUD!", le escriben a Aracely Arámbula en Instagram.

Otra de las cosas por las que el público ama a Aracely Arámbula es porque ella jamás se olvida de sus inicios, pues aunque vive en Estados Unidos ella siempre está en contacto con personajes que la ayudaron a sobresalir una de ellas es María Victoria con quién compartió créditos en Perfume de Gardenia y comenzaron una amistad tan entrañable que Aracely Arámbula siempre acude a la fiesta de cumpleaños de la primera actriz quien es un icono en el mundo del espectáculo desde hace años.

Algo que debemos recordar es que Aracely Arámbula será quien de vida a María Victoria en su bioserie, por lo que muchos están emocionados por ver a la Chule nuevamente en la pantalla chica y es que les gusta la capacidad que tiene a la hora de interpretar personajes, por lo que muchos están convencidos de que hará un buen trabajo.

Cabe mencionar que Aracely Arámbula ha dejado bien claro que no está del todo metida en las redes sociales, pues al parecer está ocupada en otras cosas, aunque ya dio una explicación del porqué ha estado un poco ausente de Instagram.

#Miarafamiliabella saludándolos ya que no he estado mucho en redes, pero en esta ocasión les hemos preparado unas lindas sorpresas así que estaremos más cerca y si algún club de fans no lo tengo registrado todavía , envíenos un correo a clubfans@Arafamilia.tv, escribe Aracely Arámbula.

