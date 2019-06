Aracely Arámbula con vestido muy apretado enseñó el trasero

Aracely Arámbula dejó a sus fans sorprendidos por mostrar el tamaño de su trasero en un ajustado vestido dejando en claro que tiene tremendo cuerpazo pues no hay día en que la Chule no falle en el gym.

Fue una fan page la encargada de subir la foto donde la mujer aparece de espaldas y con una botella de vino en sus manos, no sin antes hablar de su bello rostro, el cual es muy elogiado por sus fans ya que el rostro de la actriz es considerado uno de los más bellos.

"Que hermoso cuerpo tienes que linda estas", "Te va hacer mal el vino corazón", "Divina hermosa mujer mi vida entera i love you baby", son algunos de los comentarios que recibe constantemente Aracely.

Además la expareja de Luis Miguel también ha dejado en claro que los bikinis son el punto débil de sus seguidores donde la hemos visto en la piscina luciendo abdomen de acero y cinturita de envidia, coronandose como una de las mujeres más ardientes de la pantalla chica.

Otras famosas que se han convertido en la competencia de Aracely por verse de lo más ardiente en Instagram han sido Yanet García, Sol Pérez, y hasta la misma Lis Vega a quienes hemos visto posando en sus cuentas personales con poses de lo más cachondas, ganando seguidores diariamente.

Cabe mencionar que la 'chule', podría aparecer en la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, pero la actriz rompió el silencio asegurando que no le interesa ser parte de la historia del cantante con quien procreó dos hijos.

"No vamos a salir en esa serie no está autorizado mi nombre y mucho menos el de mis hijos y no quiero que la tranquilidad de mis hijos esté expuesta y los perturbe porque no hay necesidad...", dijo la actriz hace unos meses en el programa Hoy.