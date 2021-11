Aracely Arámbula cuenta el motivo por el cual no apareció en la serie de su ex Luis Miguel (VIDEO)

Hace unas semanas se estrenó en la plataforma de streaming Netflix, la tercera y última temporada de "Luis Miguel, la serie" y mucho se especulaba, sobre si la relación amorosa que el cantante tuvo con la actriz Aracely Arámbula formaría parte de la trama. En una entrevista que "La Chule" tuvo para el programa "Hoy día" de Telemundo, reveló el motivo por el cual no permitió que su nombre e imagen no aparecieran en la serie.

La actriz mexicana Aracely Arámbula de 46 años de edad, resaltó que la historia de amor que vivió con el intérprete de temas como "La incondicional", "La media vuelta", "Ahora te puedes marchar" y muchas más, fue "increíblemente maravillosa, que solamente él o ella la pueden contar tal y como sucedió.

En la entrevista antes mencionada, la actriz de telenovelas originaria de Chihuahua, comentó que durante mucho tiempo le estuvo pidiendo a Luis Miguel y a sus abogados, "que por favor no fueran a sacar nuestra historia, porque yo sabía que iban a sacar su vida".

Aracely Arámbula señaló que esta historia de amor sería contada por los escritores de la serie a su conveniencia, "pero no la iban a contar como fue porque ellos no la vivieron".

Asimismo la también cantante y madre de dos hijos de Luis Miguel, externó que mucho se podrá decir sobre la relación que tuvieron, sin embargo, solo ellos y su gente más cercana, saben cómo fue.

Yo lo que les pedí es que no sacaran esa parte porque es una parte muy hermosa, muy valiosa para mí, para él.

Sobre los rumores de un contrato de confidencialidad que supuestamente firmó con Luis Miguel, dejó muy en claro que dicho documento no existe. "No tengo contrato de nada. No existe nada, es un mito, son tonterías, yo soy una persona libre de hablar lo que yo quiera".

Cabe mencionar que meses antes del estreno de la temporada final de "Luis Miguel, la serie", Aracely Arámbula informó a través de un comunicado, que en un futuro lanzaría un libro donde contaría a detalle su historia de amor con "El Sol".