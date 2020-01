Aracely Arámbula defiende a Danna Paola de la mejor manera

Aracely Arámbula y Danna Paola comparte créditos en "La Doña", producción de la cadena hispana Telemundo y que mañana lunes estrena su segunda temporada. En su feed de Instagram "La Chule" compartió un video junto a la también cantante quien en la historia es su hija. Ambas actrices expresaron sus emociones tras haber visto el primer capítulo de la nueva temporada.

Aracely Arámbula se mostró muy orgullosa de todos los logros que está teniendo Danna Paola, quien el pasado domingo en La Academia dio mucho de que hablar por su altercado con Gibrán, ex participante de este show de TV Azteca. Al puro estilo de "Altagracia Sandoval" (su personaje en "La Doña"), la ex pareja de Luis Miguel le mandó un mensaje a Gibrán quien llamó "culera" a la cantante:

Mucho cuidado de andarle haciendo nada a mi hijita, no le hagan nada, ese muchachito me las va a pagar, se le va aparecer Altagracia Sandoval, mucho cuidado, que no se meta con las Sandoval.