Aracely Arámbula derrite miradas con tremenda pechonalidad

Aracely Arámbula reventó las redes sociales con un escote de infarto pues apareció con un escote muy sexy en una de las alfombras de Telemundo y aunque no se sabe si el evento es reciente o ya tiene tiempo, muchos comentaron lo sexy que se miraba.

Dicha foto obtuvo varios comentarios de todo tipo donde le hacen saber a la Chule que es y siempre será toda una diosa, pues muchos están enajenados con la belleza que se carga la mujer desde que se dio a conocer en el mundo del espectáculo desde hace varios años ya que fue en México donde inicio su carrera artística.

Recordemos que al igual que todo famoso la actriz tiene su propia fan page creada por sus fans, donde recopilan las fotos más ardientes de la actriz incluso ella sigue a dichas paginas pues se siente halagada por el hecho de que se siga paso a paso todo lo relacionado con su trayectoria.

Para los que no sabían la también cantante tiene varios años viviendo en Estados Unidos donde ha realizado proyectos muy importantes como La Doña, La Patrona y El Señor de los Cielos a lado de Rafael Amaya.

Además Aracely se siente muy contenta pues ya encontró el amor y aunque se lo tenía bien guardado lo aceptó para las cámaras de Hoy, pero prefirió no dar detalles ya que lo único que dijo la ex de Luis Miguel es que su media naranja no tiene nada que ver con el medio artístico.

Cabe mencionar que otra de las cosas por las que es famosa Aracely es su tremendo cuerpazo el cual ha presumido con ajustados vestidos o apretados bikinis donde su trasero se convierte en el protagonista de las fotos, pues como muchos saben su retaguardia es una de las partes que más comentan sus fans.