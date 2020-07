Aracely Arámbula en lencería roja y con candentes velas derrite a sus fans

Aracely Arámbula se dejó ver como toda una diosa después de aparecer en lencería roja y con unas candentes velas dejando completamente helados a sus fans, quienes ovacionaron la foto la cual alcanzó más de 4 mil likes, ya que fue subida a una fan page.

De acuerdo con la pagina, la foto de Aracely Arámbula fue publicada para recordarle a todos los fans que la segunda temporada de la serie La Doña 2, estaba a punto de estrenarse y donde la mexicana es la protagonista interpretando a Altagracia.

Como era de esperarse los comentarios fueron dirigidos al físico de Aracely Arámbula, ya que la actriz tiene años siendo una de las mujeres más sexys del espectáculo y con esta imagen volvió a dejar en claro que es toda una joya para el ojo humano, pues su perfecto abdomen y pequeña cintura los cautivó.

"Super riquísima te quiero saludos", "Díos bendiga ese hermoso cuerpos amor", "Wow cómo té vez dé hermosa y lindísima como siempre", "Guapísima, reina , súper mami si te bajo las estrellas", "Preciosa belleza bonita primor lindeza divinidad primor hermosura", "Si así es el infierno que me lleve el diablo", le escribieron a Arecely Arámbula en la foto.

Por si fuera poco Aracely Arámbula no solo deja a todos con la boca abierta por su tremendo cuerpazo, sino por el bello rostro que tiene, ya que con o sin maquillaje luce radiante a sus 45 años de edad, por lo que el tiempo no pasa sobre ella.

Recordemos que Aracely Arámbula tiene un par de años viviendo en Estados Unidos ejerció su carrera como actriz y le va de maravilla, pues ha protagonizado varios proyectos, con los cuales se ha ganado al público, pero sus fans en México desean verla nuevamente en las telenovelas, donde comenzó con pequeños papeles.

Otra de las cosas que preguntan sus fans es el saber quien es la pareja sentimental de Aracely Arámbula, ya que en una entrevista realizada en un aeropuerto le preguntaron como le iba en el amor y ella respondió que de maravilla pues aseguró que tiene a alguien a su lado.

Quién te dijo que no tengo amor, pues nada estoy muy contenta y muy feliz, no es nadie del medio y además después no les cuento mucho porque estoy trabajando tanto, soy muy privada en eso tengo ya tiempo con eso y prefiero mantenerlo así, dijo Aracely Arámbula en Ventaneando.