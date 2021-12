Aracely Arámbula encanta con las sombras y delineado que presume en redes

Aracely Arámbula de 45 años de edad, no solo es considerada una mujer con un físico de impacto total, también tiene un rostro espectacular y cuando se maquilla causa revuelo por los tonos que utiliza, es por eso que en esta ocasión usó uno muy impecable sombras, además de delineados muy exóticos.

Fue una fan page la encarga de subir una foto donde se puede ver a la actriz mexicana con sombras en color verde menta y coral con los cuales se miraba muy bien, además de una sonrisa maravillosa la cual también cuida demasiado como figura pública que se ha convertido.

"Ella es bellísima y hermosa y con esos ojos bellos", "Eres una mujer muy hermosa @aracelyarambula qué siempre qué té veo deseo qué la vida té regale todo lo bueno qué una persona de bien pueda recibir", "#loveu chulada más hermosa dulzura preciosa y sexy mujer demasiada divina eres bellísima bendiciones desde Tamaulipas México", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que Aracely Arámbula es muy querida en el medio de la farándula es por lo buena madre que es, pues ella no quiere estar en la polémica como otras famosas que tienen que mostrar a sus hijos para ganar más fama, al contrario, la Chule cuida demasiado la privacidad de ellos.

Aracely Arámbula hermosa con su maquillaje/Instagram

Y es que como muchos ya lo saben la guapa mujer procreó dos hijos con Luis Miguel y lejos de que los menores estén en alguna entrevista, ella trata de evitar a toda costa que las cámaras los grabe, aunque también esto le ha generado críticas, pero a ella no le importa para nada.

Su romance con Arturo Carmona

Para quienes no lo saben Aracely Arámbula estuvo en boca de todos luego de que Arturo Carmona, no solo hablara de su relación, sino lo mal que se sintió porque tenían que esconder el romance, lo que le ha generado muchas críticas a la también cantante, pues además también el actor dijo que se quedaba a dormir en casa de Luis Miguel cuando le tocaba ver a sus hijos, algo que no le parecía al histrión.

Leer más: Aleida Núñez con vestido animal print de leopardo refleja lo exótica que puede llegar hacer