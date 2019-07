Aracely Arámbula festeja el 4 de julio y es destruida por fans

Aracely Arámbula fue atacada en redes sociales y no por lucir el cuerpazo que se carga, sino por haber festejado el 4 de julio, pues como todos saben la actriz es mexicana y aunque lleva varios años viviendo en Estados Unidos, sus fans se molestaron.

Resulta que Aracely compartió una foto donde aparece con un vestido de la bandera de Estadounidense, por lo que varios seguidores se le fueron encima ya que aseguran que la actriz no debería festejar esa fecha festiva y respetar sus tradiciones.

"Ser libre es tener la valentía de ser tú mismo y compartirlo con otros. Juntos somos #libres e #independientes", escribió Aracely en su foto la cual lleva más de 1600 likes hasta el momento.

"Cielo tienes doble nacional @aracelyarambula #Mexico y #Usa no se te vayan enojar tu gente hispana", "Asta en México ya hay que festejar el 4 de julio jeje", "Eso no se hace tu eres de...", comentaron fans.

Recordemos que el año pasado Aracely también fue atacada en redes por haber compartido una foto donde aparece su rostro junto al de la Virgen de Guadalupe, por lo que se le fueron con todo y es que la artista fue la encargada de llevarle las mañanitas en su visita a la Ciudad de México.

Otra de las razones por las cuales Arámbula se ha convertido en tema de conversación fue por la relación que mantuvo con Luis Miguel hace años y con quien procreó dos hijos de los cuales se sabe poco ya que prefiere tenerlos alejados de la prensa.

Y es que desde que la vida del cantante salió a la luz pública en una bioserie transmitida por Netflix, mucho se dijo sobre los amorios de LuisMi con varias mujeres, entre ellas la famosa 'chule', quien fue una de las mujeres que más tiempo duró con el artista.

Además siempre se ha dicho que la actriz sabe muchas cosas acerca de su expareja, aunque siempre se mantuvo al margen incuso confesó hace mucho tiempo que no le interesa ser parte de la segunda temporada de la serie.

"No vamos a salir en esa serie no está autorizado mi nombre y mucho menos el de mis hijos y no quiero que la tranquilidad de mis hijos esté expuesta y los perturbe porque no hay necesidad...", dijo la actriz hace unos meses en el programa Hoy.