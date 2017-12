Aracely Arámbula genera polémica en cumpleaños de su hijo

El hijo de Aracely Arámbula estuvo de fiesta el día de ayer por su cumpleaños número nueve y la actriz, lo celebró con una foto que causó polémica.

La Shule de 42 años de edad, compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que felicitó a su pequeño y aparece dándole un tierno beso de madre a hijo.

Este gesto ocasionó la molestia de muchos fans, quienes no vieron con buenos ojos el hecho de que Aracely le esté dando un beso a su hijo en la boca.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en su red social son:

“¡Qué lindo! Pero de verdad no entiendo esos besos. La neta no se me hacen padres”, “Es antihigiénico besar a los niños en la boca”, “Seguramente te valdrá mi opinión, pero los psicólogos recomiendan no besar en la boca a los hijos, ya que les causa una confusión sexual...yo solo digo”.